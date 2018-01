Novos horizontes - Link - Estadão

Tiago Lyra, especial para o Estado?

Se o 3D foi a grande tendência tecnológica do cinema nos últimos anos, a ênfase agora deve cair sobre a fusão entre cinema e computação gráfica por meio da captura de movimento (motion capture). E a maior aposta para 2011 parece não ter nada a ver com o Link, por ser uma adaptação de um quadrinho clássico. Mas As Aventuras de Tintim: O Segredo do Licorne, que só será lançado em novembro, já nasce promissor por reunir duas das grifes mais importantes de Hollywood: a direção de Steven Spielberg com a produção da Weta Digital, o estúdio neozelandês de Peter Jackson que é a maior referência em efeitos visuais hoje em dia.

Com a exceção de algumas fotos publicadas na revista Empire, até agora muito pouco sobre o filme foi revelado, mas já se sabe que a tecnologia de captura de movimentos dará vida de fato aos inconfundíveis traços da linha clara do quadrinista franco-belga Hergé. O próprio Spielberg, sempre pioneiro nos efeitos especiais, parece maravilhado com a nova liberdade artística que a tecnologia permite.

“Agora eu pareço mais com um pintor do que nunca, e posso realizar uma série de tarefas que não executava antes como diretor”, disse o diretor em entrevista para o jornal L.A. Times. “Esses equipamentos nos inserem em um mundo virtual e nos permite, além de realizar as filmagens, manipular os atores a partir de um aparelho portátil não muito maior que um controle de Xbox”. Tal aparelhinho, que funciona como um monitor do que é registrado em motion capture, é só um dos frutos do casamento criativo entre Spielberg e Jackson.

A nova dupla tem cacife para, mais uma vez, mudar a história do cinema a partir da tecnologia. Spielberg tem seu nome ligado às inovações do gênero desde o fim dos anos 1970, mas deu um salto tecnológico em efeitos com Jurassic Park, ao interagir seres pré-históricos totalmente digitais com atores e cenários reais. Já Jackson levou a tecnologia pra um outro patamar com sua Weta a partir de duas frentes: desenvolvendo a técnica de motion capture para a criação de figuras humanoides expressivas (como Gollum, de O Senhor dos Anéis) e realizando a perfeita integração de ambientes virtuais com filmagem live-action, atingindo um nível de excelência que nem mesmo George Lucas alcançou em sua trilogia mais recente de Guerra nas Estrelas.

O projeto inicial de Spielberg era adaptar os quadrinhos com cenários e gente de carne e osso aos moldes de seu Indiana Jones, mas foi logo convencido por Jackson a aceitar o desafio estético de manter o visual dos desenhos em filme. Com isso, Tintim promete levar a captura de movimentos a um território novo, em que o digital provavelmente vai pesar mais na balança do que o live-action, tornando a experiência mais próxima de uma animação do que uma aventura “filmada”. Na explicação de Jackson à revista Empire, “com o CGI nós podemos trazer o mundo de Hergé à vida, mantendo os rostos caricaturais e tudo como está na arte de Hergé, mas de maneira fotorrealista”.

Mas isso não significa que os atores tenham pouca importância. O repórter Tintim terá vida a partir da performance do britânico Jamie Clegg (de Billy Elliot) e o Capitão Haddock será interpretado pelo mesmo Andy Serkis que deu vida ao Gollum em O Senhor dos Anéis. Também já estão confirmados no elenco a dupla Simon Pegg e Nick Frost (de Todo mundo Quase Morto), no papel dos policiais gêmeos Dupond e Dupont, e Daniel Craig (o novo 007) como o pirata Red Rackham. A trama combina os álbuns O Segredo do Licorne e sua sequência, O Tesouro de Rackham, o Terrível, recentemente relançados no Brasil. Como Spielberg revelou, “a primeira parte do filme, mais misteriosa, terá muito do cinema noir e do teatro brechtiano alemão, com alto contraste nas cenas noturnas e de ação, mas ao mesmo tempo o filme é uma aventura extraordinária”. As Aventuras de Tintim: O Segredo do Licorne já está sendo pensado como a primeira parte de uma trilogia, com Peter Jackson assumindo a cadeira de diretor no segundo filme.

2012 e além

Mas isso não significa que a Weta terá de lidar apenas com isso em 2011. Além de Tintim, o estúdio ainda está envolvido com mais um projeto da série O Senhor dos Anéis (o filme O Hobbit), além das duas continuações para Avatar, que serão filmadas nos próximos dois anos. Mas aí será uma época para outros desafios tecnológicos para a turma da Nova Zelândia.

2011: UM ANO DE FICÇÃO CIENTÍFICA

Por tudo o que já está programado para este ano, já dá para ter certeza de que o filão da ficção científica no cinema segue mais forte do que nunca. Confira alguns dos filmes já com a previsão de estreia no Brasil, em uma lista que conta com nomes do calibre de Steven Soderbergh e Lars Von Trier – e invasões alienígenas a granel.

MARÇO

Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles | A luta de um grupo contra uma invasão alienígena nas ruas de Los Angeles. O trailer agradou bastante o público da última Comic-Con.

ABRIL

Os Agentes do Destino |Matt Damon e Emily Blunt estrelam essa adaptação de um conto de Phillip K. Dick, autor de clássicos como Blade Runner e O Vingador do Futuro.

MAIO

Red Dawn | Durante a Terceira Guerra Mundial, um grupo de jovens se une para defender contra a invasão dos EUA por russos e chineses. Remake de Amanhecer Violento, clássico dos anos 80 com Patrick Swayze e Charlie Sheen.

JUNHO

X-Men: First Class | As origens do grupo de mutantes da Marvel e o primeiro encontro entre o professor Charles Xavier e Magneto, com direção de Mathew Vaughan (Kick-Ass).

Lanterna Verde | Após o sucesso de Batman – O cavaleiro das trevas, a DC Comics leva seu primeiro super herói espacial aos cinemas.

Melancholia | Após o horror de Anticristo, Lars Von Trier investe na ficção científica no estilo catástrofe: um planeta chamado Melancholia se aproxima da Terra, trazendo com ele o fim do mundo. No elenco estão Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg e Kiefer Sutherland.

AGOSTO

Rise of the Apes | Recomeço da franquia O Planeta dos Macacos. Neste novo filme são mostrados os acontecimentos que culminaram na evolução do planeta que conhecemos no filme original, de 1968.

Cowboys e Aliens | John Favreau (Homem de Ferro) dirige uma invasão alienígena no velho oeste americano, com Harrison Ford e Daniel Craig no elenco e produção executiva de Steven Spielberg.

SETEMBRO

Super 8 | Novo projeto secreto de J.J. Abrams, o criador de Lost, vai falar da Área 51. Na trama, um grupo de garotos filmam inadvertidamente um misterioso acidente de trem em uma pequena cidade industrial dos EUA.

The Darkest Hour | Mais invasão alienígena, dessa vez ambientada em Moscou, onde um grupo de jovens luta para sobreviver na cidade destruída. Com exibição em 3D.

Paul | A nova comédia de Greg Mottola (Superbad – É hoje) traz a dupla britânica Simon Pegg e Nick Frost em busca da Area 51, a mítica base militar americana que abriga vida alienígena (incluindo um ET – o da foto – com a voz de Seth Rogen).

OUTUBRO

Real Steel | Num futuro próximo, o esporte mais popular é uma luta de boxe entre robôs gigantes. Com Hugh Jackman e Evangeline Lilly.

Contagion | Steven Soderbergh dirige esse suspense sobre um vírus letal que se espalha pelos quatro continentes. No elenco estão Gwyneth Paltrow e Matt Damon.

DEZEMBRO

The Thing | Na Antártida, um grupo de cientistas encontra uma nave alienígena congelada. Remake do clássico O enigma do outro mundo (1981), de John Carpenter.

