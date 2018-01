Novos iPads chegam às lojas brasileiras - Link - Estadão

Site da Apple local já oferece as seis opções de iPad Air e seis de iPad Mini com tela Retina

SÃO PAULO – Os novos iPads da Apple estão oficialmente disponíveis no mercado brasileiro a partir desta sexta-feira. Os modelos já podem ser comprados na Apple Store brasileira e nos sites de lojas como Saraiva, Ponto Frio e FNAC.

O iPad Air vem em três versões com Wi-Fi (16 gigabytes de armazenamento, R$ 1.749; 32 GB, R$ 1.999; e 64 Gb, R$ 2.249) e outras três com Wi-Fi e celular (16 GB, R$ 2.099; 32 GB, R$ 2.299; e 64 Gb, R$ 2.499). Há duas cores para escolher: cinza espacial e prateado.

O iPad Mini com tela Retina segue o mesmo padrão de versões: três só com Wi-Fi (16 GB, R$ 1.499; 32 GB, R$ 1.799; e 64 Gb, R$ 1.999) e três com Wi-Fi e celular (16 GB, R$ 1.799; 32 GB, R$ 2.049; e 64 Gb, R$ 2.299).

Todos os modelos podem ser comprados na Apple Store em até 12 vezes sem juros.

Mais fino e leve que o seu antecessor, o iPad Air tem 7,5 mm de espessura contra 9,4 mm do iPad anterior (20% menor); e tem 450 gramas contra 640 gramas do modelo anterior (30% mais leve). Seu chip é o A7, o mesmo do iPhone 5S, de 64 bits, duas vezes mais potente que o A6X, e o tablet tem câmera de 5MP. A bateria tem previsão de 10 horas de duração.

O iPad Mini com Retina vem com chip A7 de 64 bits, bateria com autonomia de 10 horas, compatibilidade com 4G e câmera de 5 MP.

Preço dos iPads (R$)

| Infographics