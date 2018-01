Novos iPhones têm pedido recorde de 4 milhões em 1º dia - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple declarou que muitos clientes terão que esperar até o mês que vem para comprar um iPhone novo depois que um número recorde de 4 milhões de pré-encomendas foi registrado no site norte-americano da empresa. O número representa o dobro das encomendas que o iPhone 5 teve há dois anos em seu primeiro dia de vendas.

A empresa disse que a demanda ultrapassou a oferta de novos iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que trazem telas e duração de bateria maiores. Entregas de pré-encomendas começarão na sexta-feira, 19, e devem continuar outubro adentro.

Os números do dia de estreia apontam para vendas do primeiro fim de semana na região de 10 milhões de unidades, de acordo com analistas.

No primeiro fim de semana do iPhone 5, lembraram analistas da Wells Fargo Analysts, 40% dos pedidos foi feito no primeiro dia. Isso correspondeu a um total de 2 milhões de unidades, de um total de 5 milhões naquele fim de semana, em setembro de 2012.

No ano passado, a Apple vendeu nove milhões de iPhones 5S e 5C nos primeiros três dias de lançamento. A empresa não revelou números de pré-encomendas para estes telefones.

Analistas da Raymond James disseram esperar que vendas dos iPhone 6 e iPhone 6 Plus cheguem a nove milhões no primeiro fim de semana. “A Apple estará vendendo cada iPhone que conseguir fabricar, pelo menos até outubro. Por causa disso, as vendas do primeiro fim de semana são tipicamente mais indicativas de oferta do que demanda”, declararam os analistas.

A empresa rotineiramente tem que lidar com limitações na oferta de iPhones, especialmente nos anos que envolvem um redesenho do smartphone.

O site da Apple dá tempo de espera de três a quatro semanas para o iPhone 6 Plus, com visor maior, de 5,5 polegadas, e de sete a dez dias para o iPhone 6, o modelo menor, com 4,7 polegadas de tela.

Especialistas da Janney Capital Markets disseram que um grande número das pré-encomendas se devia a “demanda reprimida” por um iPhone de tamanho maior.

A corretora aumentou sua expectativa de vendas para os últimos iPhones para 37,4 milhões de unidades para o trimestre atual e 60 milhões para o último trimestre do ano.

“Acreditamos que continuará havendo demanda significativa durante os dois primeiros trimestres de 2015 por causa das questões de fornecimento e as encomendas vindas da China”, afirmaram em nota analistas do banco Barclays.

A empresa disse que os novos modelos do iPhone estarão disponíveis para consumidores em lojas nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguns outros mercados no sábado de manhã.

Operadoras norte-americanas e alguns revendedores autorizados da Apple nos EUA também começarão a vender os telefones na sexta.

Os novos telefones virão equipados com o novo serviço de pagamentos Apple Pay, que será lançado nos EUA no mês que vem e permite que usuários paguem por itens em ojas com seus aparelhos.