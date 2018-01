NSA divulga e-mail enviado por Edward Snowden - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) divulgou um e-mail escrito pelo ex-técnico Edward Snowden alegando que ele não demonstrou preocupações sobre infrações ou abusos cometidos pela agência em suas mensagens para seus superiores.

A divulgação do e-mail é uma resposta a entrevista com Snowden transmitida na quarta-feira, 28, pelo canal NBC, a primeira vez que Snowden falou em um programa da TV americana. O ex-agente disse na entrevista que procurou os canais oficiais de denúncia para questionar o sistema da NSA por diversas vezes antes de decidir vazar os documentos para o jornalista Glenn Greenwald.

A NSA divulgou o que diz ser a única mensagem de Snowden nos seus arquivos sobre o assunto. No e-mail, enviado em abril de 2013, Snowden pede uma explicação sobre um procedimento da agência.

A mensagem de Snowden se refere a uma lista que mostra a hierarquia de autoridades no governo, da mais alta a mais baixa. “Eu não estou totalmente certo, mas isso não parece correto, uma vez que diz que ordens executivas têm a mesma precedência da lei”, diz trecho do e-mail, que termina questionando se as ordens do governo se sobrepõem ao estatuto legal.

“O e-mail não apresentou alegações ou preocupações sobre infrações ou abusos, mas levantou uma dúvida sobre um tema legal”, declarou o porta-voz da Casa Branca Jay Carney. O governo americano insiste que existiam diversos meios para Snowden ter questionado as atividades da NSA, mas que ele não os utilizou.

Na entrevista a NBC, o ex-agente diz que como resposta a uma de suas mensagens foi orientado a não fazer perguntas.

Veja a íntegra do e-mail (em inglês).

Snowden Email to the NSA