NSA espiona Angry Birds e outros aplicativos - Link - Estadão

SÃO PAULO – Novos documentos revelados pelo ex-agente Edward Snowden mostram que a Agência de Segurança americana (NSA) consegue espionar boa parte do conteúdo dos aplicativos de celular. Nem mesmo um jogo como o Angry Birds escapa da mira da agência.

Junto com a agência britânica equivalente, a NSA tem monitorado informações de aplicativos de alvos desde 2007. São dados como a localização do usuário, idade e sexo.

Um dos relatórios aponta, por exemplo, que é possível acessar dados de aplicativos que contém detalhes como o alinhamento político de um usuário e sua orientação sexual. As agências também rastreiam a localização de alvos que têm o Google Maps instalado no celular, os dados geográficos obtidos a partir de fotos postadas em redes sociais e acessam as listas de contatos.

As informações foram divulgadas pelos jornais The New York Times, The Guardian e ProPublica.