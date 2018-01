Nubank agora quer atrair 'endinheirados' - Link - Estadão

Visto com uma alternativa mais barata aos cartões de crédito dos grandes bancos, uma vez que não cobra anuidade e permite a gestão por meio de um aplicativo, o cartão roxo do Nubank se tornou uma sensação entre os brasileiros mais descolados. No total, 5,5 milhões de pessoas já solicitaram o cartão, mas a startup não revela quantos foram efetivamente aprovados.

O serviço – que é oferecido apenas mediante convite – tem uma lista de espera de pelo menos 500 mil pessoas de todo o Brasil.

A empresa começou a testar no mês passado um programa de fidelidade, que vai permitir que o consumidor troque pontos acumulados com o cartão por passagens aéreas, reservas em hotéis e mensalidades de serviços como Netflix e Spotify, além de corridas do aplicativo Uber.

A medida faz parte da estratégia da startup para atrair consumidores de renda mais alta, que usam programas que transformam os valores do cartão em milhas para trocar por passagens aéreas. Segundo a companhia, o programa de fidelidade foi desenhado para atrair pessoas com renda maior que o dobro da média dos clientes atuais.

A empresa tem crescido rapidamente. Em janeiro de 2015, o Nubank tinha uma equipe de apenas 35 pessoas. Hoje, são mais de 360 pessoas. A equipe se mudou no início do ano para ocupar alguns andares de um prédio próprio no bairro de Pinheiros, localizado na zona oeste de São Paulo.