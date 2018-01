Nudez e beijo gay fora da App Store - Link - Estadão

Um aplicativo para iPhone com uma versão em quadrinhos de Ulysses, o épico de James Joyce, foi barrado da App Store. O motivo: os quadrinhos exibem cenas de nudez.

Robert Berry, o ilustrador do aplicativo chamado “Ulysses Seen”, disse ao New York Times que a equipe tentou apresentar alternativas, como pixelar as partes consideradas ofensivas pela comissão da Apple. Outra opção era cobri-las com folhas de figo. Ambas sugestões foram vetadas pela Apple.

O comic book ainda está disponível, sem censuras, em http://ulyssesseen.com.

E a Apple não tem vetado só partes nuas de corpos em Apps. O site The Big Money informou que uma versão em quadrinhos de A Importância de Ser Honesto, de Oscar Wilde, para iPad foi coberta de tarjas pretas em trechos onde havia um beijo gay.