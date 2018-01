Número de brasileiros conectados bate recorde - Link - Estadão

Com aumento de 17% em um ano, número de pessoas com acesso em residências teve o maior crescimento

FOTO: J.F.DIORIO/AE

SÃO PAULO - O número de brasileiros com acesso à internet atingiu recorde de 83,4 milhões no segundo trimestre deste ano, informou nesta terça-feira o Ibope Nielsen Online.

Se considerados os acessos apenas no local de trabalho ou em residências, o número de usuários chegou a 70,9 milhões em agosto, crescimento de 16% em 12 meses.

Segundo o levantamento, das 70,9 milhões de pessoas que têm acesso em casa ou no trabalho, 50,7 milhões foram usuárias ativas em agosto, aumento de 5% sobre o mês anterior e de 13% ante igual período de 2011.

O número de pessoas com acesso em residências apresentou o maior crescimento, de 17% em um ano, para 67,8 milhões de usuários.

Os sites cujos acessos mais subiram em agosto na comparação com julho foram os de pesquisa de trabalhos escolares, livros digitais, cartões de felicitação, portais e celulares.

