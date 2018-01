Número de usuários ativos da web cresce 12% - Link - Estadão

Total de pessoas com acesso à internet no brasil foi de 78,5 milhões no terceiro trimestre

SÃO PAULO – O número de usuários ativos na internet cresceu 11,9% em outubro frente a um ano antes, atingindo 46,7 milhões de pessoas, segundo dados do Ibope Nielsen Online.

Na comparação com setembro deste ano, o número de usuários ativos cresceu 0,8%. O estudo considera um universo de 61,2 milhões de habitantes com acesso à rede no local de trabalho ou em casa.

No terceiro trimestre, o total de pessoas no Brasil com acesso a internet em qualquer ambiente foi de 78,5 milhões de pessoas.

Já a base de usuários de comércio eletrônico no Brasil cresceu 4,6% em outubro ante setembro, alcançando 32 milhões de usuários no mês, informou a pesquisa.

As lojas de varejo foram as que mais tiveram acessos de usuários únicos, com 27,5 milhões de pessoas – 58,8% do total – utilizando sites deste segmento.

/ REUTERS