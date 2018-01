Número de usuários do Pinterest cai 25% - Link - Estadão

Rede social caiu de 11,15 milhões de usuários ativos em 1º de abril para apenas 8,3 milhões hoje

SÃO PAULO – Depois de registrar crescimento menor em março, o Pinterest parece estar perdendo usuários em abril. As informações foram publicadas pelo Business Insider.

Mesmo com a desaceleração de março (1 milhão de novos usuários comparado com 6 milhões em fevereiro, segundo a ComScore), o site de fotos e imagens aparecia como a terceira rede social mais acessada dos EUA, atrás apenas de Facebook e Twitter.

Mas números de abril referentes a usuários ativos trazem um retrato preocupante: eles eram 11,3 milhões em 1º de março, 11,15 milhões em 1º de abril e apenas 8,3 milhões hoje. Isso representa um declínio de 25%.

Os dados são da AppData, que monitora a frequência com que aplicativos de fora e sites interagem com o Facebook. A maioria dos usuários do Pinterest usa a rede social através do seu perfil no Facebook.

Ao que tudo indica, muita gente resolveu experimentar o Pinterest, atraída por sua exposição na mídia, mas acabou não curtindo.