Nvidia reforça planos de aumentar presença em tablets - Link - Estadão

A fabricante de chips Nvidia reforçou na terça-feira, 8, que planeja aumentar sua presença no mercado de computadores tablet, mas não revelou novos projetos ou cronogramas de lançamento de processadores de próxima geração.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A companhia norte-americana, que registra um rali de 27% em suas ações este ano depois que seus chips foram escolhidos para equipar uma série de tablets e smartphones — incluindo aparelhos da Motorola e LG, não conseguiu entusiasmar investidores durante reunião anual de analistas.

Especialistas do setor presentes na conferência esperavam obter mais detalhes sobre as vendas de dispositivos equipados com o processador Tegra 2 da Nvidia. Alguns se mostraram preocupados que preços elevados de aparelhos como o Motorola Xoom, mais caro que o iPad da Apple, poderão ser traduzidos como negócios decepcionantes para a linha Tegra.

A Nvidia causou impacto em janeiro durante a Consumer Electronics Show quando anunciou que em breve teria projetos de processadores para PCs baseados na arquitetura ARM, que virou padrão para dispositivos móveis.

A empresa também anunciou que o Tegra estaria em muitos aparelhos, o que estabeleceria a empresa como uma grande participante do mercado de tablets.

Mas a competição está se intensificando, com fabricantes de chips desde a Marvell Technology à Qualcomm e Texas Instruments mirando para o mesmo mercado e, por isso, investidores de Wall Street estavam ansiosos por detalhes sobre como a Nvidia manterá sua liderança inicial.

A companhia divulgou em fevereiro que seu novo processador, apelidado de Kal-El e atualmente sendo enviado como amostra a clientes, aparecerá em celulares inteligentes e tablets no fim deste ano. A empresa não deu mais detalhes sobre o assunto.

/ Noel Randewich (REUTERS)