O adversário do RockMelt - Link - Estadão

Marc Andreessen ficou conhecido pelo seu Netscape, browser que arrecadou uma legião de fãs enquanto existiu. O americano, não satisfeito, resolveu “atualizar” seu antigo empreendimento à nova realidade da web. Uniu um browser leve, baseado em Chromium (sobre o qual o Google Chrome também se estrutura) às redes sociais mais importantes atualmente: Twitter e Facebook. Dessa brincadeira nasceu, em novembro, o RockMelt.

Na outra ponta está um browser que está no mercado desde 2005, mas que, assim como Andreessen fez com o Netscape, resolveu se atualizar ao momento. O Flock lançou na terça, 30, sua mais recente versão (3.5) que deixa pra trás (na versão para Windows) o sistema usado também pelo Mozilla Firefox e assume a cara e a leveza do Chrome. Além disso, o veterano comprou, publicamente, uma briga com o RockMelt e agora seguem na disputa pelo mercado de browsers sociais.

Os criadores do Flock, brincando com o lançamento do RockMelt e a atualização feita por eles, criaram um documento (via Mashable) em que expõe 24 pontos que se diferenciam do concorrente e, com seus argumentos, se vangloriam da superioridade da sua nova versão.

Basicamente, o Flock se diz à frente do RockMelt por ser mais antigo e ter previsto a necessidade de “social browsers” com mais antecedência, por ter 9,5 milhões de usuários, por permitir personalizar grupos de contatos das suas redes sociais, por usar o Google Search em tudo, por agrupar Facebook, Twitter, Flickr, YouTube e LinkedIn (no outro só é possível ter Facebook e Twitter), por exigir menos cliques e janelas para acessar as redes, ver feeds e compartilhar links e, enfim, por ser mais rápido.

De fato, o Flock parece ser um pouco menos complicado que o RockMelt. O primeiro coloca em uma aba só todas as atualizações das redes que escolher (todas aquelas citadas) e dá como opção escrever para todas elas, ou também permite selecionar as redes para as quais a sua atualização de status vai ser publicada.

Sobre compartilhamento de links e quantidade de botões e cliques, talvez o Flock esteja exagerando. O sistema é bem parecido, o do RockMelt sendo até mais explícito que o do seu concorrente. No que se refere a buscas, a caixa (não-Google) do RockMelt é bem interessante e gera uma boa economia de abas.

A aba lateral em que são mostrados os feeds (de redes sociais ou RSS) são diferentes. No RockMelt há duas: uma na esquerda com os contatos que estão online no Facebook e outra da mesma espessura que a outra com os feeds. Quando abertas elas ocupam o espaço da tela do browser, comprimindo as imagens. Já no Flock há apenas uma barra lateral (mais larga que a do RockMelt) e que ocupa a frente do espaço direito da tela, sem alterar a resolução.

Um ponto negativo do RockMelt é que só é possível usá-lo aquele que receber um convite de algum amigo já usuário, além de obrigatoriamente ter que possuir conta no Facebook. No caso do Flock, menos burocrático, basta fazer o download da página da empresa e começar a usar.