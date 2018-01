O alter ego de um Android - Link - Estadão

Hoje de manhã (dia 7), na Consumer Electronics Show, fiquei algum tempo brincando com o Atrix 4G da Motorola. É um telefone smartphone Android que chegará em pouco tempo para a AT&T (nos EUA) — com uma peculiaridade enorme, fantástica.

Em geral, ele se parece com todos os outros smartphones Android: câmeras frontais e traseiras, tela maior e um leitor de impressões digitais para desbloquear o telefone.

Mas quando você está num avião ou sentado em algum lugar, abre seu laptop de alumínio incrivelmente elegante, fino, preto de 1,2 quilos — ou melhor, um encaixe de um laptop.

Este “laptop” não tem armazenamento, nem processador; é essencialmente uma bateria gigante de oito horas de duração. O telefone encaixa numa entrada especial atrás do monitor, e ele tem processador, memória, conexão de internet e, evidentemente, todos as suas fotos, vídeos, músicas e arquivos. O laptop propriamente dito tem teclado, trackpad, um grande monitor e, se vocês quiserem, mouse externo e disco rígido também externo.

Pense só em todos os problemas que ele pode resolver! Agora, não precisa ter duas cópias de nada. Não precisa sincronizar nada — música, fotos, vídeos, e-mails, arquivos do Office — seu telefone contém as cópias vivas de tudo. Você não precisa se preocupar se a bateria descarrega, porque na realidade ela se carrega sempre que está plugada no laptop.

E pense em todos estes aplicativos! Quem, uma vez ou outra, não se perguntou por que os aplicativos de telefone não podem rodar em um computador real? Agora eles podem. Todas estas centenas de milhares de aplicativos do Android agora estão rodando no monitor grande com teclado e mouse.

E, no entanto, querem saber o que mais me impressionou? Se vocês já usaram docking stations, sabem qual é problema. Antes de poder encaixar ou desencaixar, precisa fechar tudo. Ou escolher um comando especial, ou entrar em algum modo especial. É o fim do mundo.

No Atrix, não tem nada disso. Você conecta ou desconecta o telefone do laptop sem sequer pensar, automaticamente quase. Não interrompe o que está fazendo: depois de uma pausa de quatro segundos, a imagem dele aparece no monitor grande, exibindo exatamente o que havia na tela do telefone. Você pode redefinir o tamanho ou rodar o monitor do telefone quando ele está ligado ao laptop, mas também pode usar um navegador de internet completo no laptop sozinho, lado a lado com o telefone.

O telefone exibe vídeos de alta definição com a maior facilidade, graças a um processador dual-core (mais poderoso do que o que se encontra na maioria dos telefones do tipo). E um encaixe multimídia opcional conecta o telefone à sua TV, mais uma vez reduzindo o número de aparelhos de armazenamento redundantes com que você precisa lidar.

Ouvi pessoas dizerem que agora não andam mais por aí carregando o seu laptop porque elas têm “app phones” ou iPads; não concordo. Eu continuo carregando meu laptop por toda parte, porque preciso do teclado e do monitor maior porque tenho de escrever e editar.

Se o Atrix puder funcionar tão bem como o protótipo, as pessoas como eu poderão carregar muito menos equipamentos redundantes.

* Texto originalmente publicado em 07/01/2011.