O amigo do Facebook - Link - Estadão

Obama está apostando mais uma vez na internet. Na segunda-feira passada, 4, o presidente norte-americano anunciou o início formal de sua candidatura à reeleição em 2012 em sua página no Facebook. Com vídeos de apoiadores no YouTube e sistema de voluntariado, a campanha dá sinais de querer repetir o sucesso da corrida de 2008, que levou Obama à Casa Branca.

Mas, desta vez, as empresas de tecnologia, notadamente o Facebook, parecem que terão um papel mais ativo na corrida presidencial. Depois do encontro de Obama com líderes de diversas empresas da área em fevereiro para discutir inovação e criação de empregos no setor privado, o presidente e Mark Zuckerberg, criador do Facebook, irão se reunir novamente. E, desta vez, será na sede do Facebook, em Palo Alto, Califórnia.

A visita será dia 20 de abril. Obama participará de um fórum sobre economia – com foco na necessidade de reduzir os gastos do governo e, ao mesmo, tempo investir em inovação e em outras prioridades administrativas – com o CEO Zuckerberg e a chefe de operações da empresa, Sheryl Sandberg.

O evento será transmitido ao vivo na página da Casa Branca no Facebook, e os espectadores poderão enviar perguntas através da página do evento na rede social antes e durante o encontro.

O Facebook tem se esforçado para se aproximar de Washington e, assim, aumentar seu poder de lobby perante o governo. Para isso, tem contratado diversos nomes de destaque dos dois principais partidos norte-americanos.

A própria Sheryl Sandberg, segunda hierarquia do Facebook – atrás apenas de Zuckerberg – foi funcionária do governo Clinton. A mais recente aspiração de contratação da empresa é Robert Gibbs, ex-assessor de imprensa da Casa Branca de Obama, que o Facebook quer contratar na sua equipe de comunicações.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 11/04/2011