O Android parou de crescer? - Link - Estadão

Os smartphones já representam 37% de todos os telefones celulares dos Estados Unidos, e cerca de 36% deles são telefones equipados com o sistema operacional Android, do Google. A marca passou a RIM e o Apple e hoje lidera a batalha dos smartphones no país, mas uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Nielsen mostra que a diferença está ficando menos folgada.

O mercado da Apple e dos seus iPhones subiu para 26% do total de smartphones, e até os BlackBerrys da RIM venderam mais e chegaram a 23%. A surpresa do comparativo da Nielsen foi nos planos de dados de cada usuário. A consultoria descobriu que quem aposta no Android consume significativamente mais banda (582 MB) do que com quem tem um iPhone (492MB). Confira os gráficos abaixo: