O aniversário do YouTube - Link - Estadão

O YouTube completou cinco anos no ar no último dia 17. E para comemorar, não poderia ser diferente: uma profusão de vídeos. O site criou uma página especial onde postou centenas de vídeos de pessoas do mundo todo contando suas histórias com o YouTube, além de ter convidado cinco personalidades para eleger os seus cinco vídeos preferidos – entre eles o cineasta Pedro Almodóvar e o apresentador de televisão Conan O’Brien.

O site comemorativo apresenta também uma linha do tempo com os principais vídeos de cada ano (Keyboard Cat, Chocolate Rain e Numa Numa estão lá).

A linha do tempo de vídeos que o YouTube criou para contar sua história

Você também pode se juntar à festa. É necessário fazer seu vídeo contando sua história com o YouTube e mandar para eles.