O balanço da CES 2010 - Link - Estadão

A HP optou em ficar de fora da feira, confiando a Steve Ballmer, da Microsoft, o anúncio de seu tablet.

A própria Lenovo, que sem dúvida apresentou uma das maiores inovações da CES, escolheu ficar fora do monstruoso pavilhão e alugou um restaurante para mostrar seus lançamentos. Ela não só conseguiu seu objetivo como ainda expôs os aparelhos do lado de fora, para aguçar a curiosidade dos visitantes da CES que passassem por lá.

A quantidade de pequenas empresas na feira pode ser justamente o ponto de ruptura da CES. Com tanta coisa pulverizada, pode não fazer mais sentido para as grandes empresas participarem do evento, uma vez que, como evento de negócios, o poder da CES seja diluído em meio à horda

de 110.00 pessoas que circula pelos pavilhões do Las Vegas Convention Center. A solução seria pulverizar a feira pelos inúmeros hotéis da região, deixando o pavilhão de exposições exclusivamente para o público.

Essa estratégia foi tentada com a E3, a maior feira de games do mundo, que acontece no mês de junho em Los Angeles, mas durou apenas um ano.

As grandes empresas de jogos viram que é preciso uma grande vitrine para seus produtos. E não existe melhor vitrine que a CES.

A prova da relevância da feira é que, no meio da cidade mais orientada ao entretenimento adulto do mundo, uma verdadeira Disneylândia de marmanjos, uma multidão de pessoas prefere deixar de lado os cassinos, shows, a diversão e até a legião de strippers da cidade para circular em corredores abarrotados de gente, cercados por produtos eletrônicos.

