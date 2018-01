O beabá do mundo digital - Link - Estadão

É inevitável. Você está tranqüilo no seu canto e sua avó chega e pede para que você “pegue um e-mail para ela”. Os elementos mudam, mas a situação não. Pode ser um tio querendo saber como copiar e colar um texto. O pai que não sabe ajustar o relógio do computador para o horário de verão. E bom, nós amamos nossos familiares, mas convenhamos: isso incomoda. Para ajudá-los — e a nós mesmos –, o Google lançou um site que é na verdade um manual para sanar essas questões básicas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Teach Tech Parents (Aula de Tecnologia para Familiares) é na verdade um cartão que você envia por e-mail para seu parente. O Google produziu dezenas de vídeos para explicar passo a passo as lições. Elas estão distribuídas em cinco categorias, cada uma com várias lições: O Básico (Copiar e Colar, Ajustar Relógio, Mudar o Plano de Fundo…), World Wide Web (Criar uma senha segura, Atualizar seu navegador, Fazer um blog …), Comunicação (Fazer com que seu e-mail responda automaticamente, Fazer ligações do computador, Traduzir um texto…), Mídia (Compartilhar um arquivo pesado, Anexar um documento ao e-mail …) e Localizar Informação (Checar o tempo, Ver onde tem uma pizzaria perto de onde você está, Pegar instruções de trajetos).

O site funciona como um cartão que você envia para seus familiares

A ideia é bem divertida e melhor que isso: os vídeos são didáticos e podem realmente ajudar algum parente seu. Ou até você mesmo. O único problema é que está tudo em inglês. Por enquanto, 19 mil familiares já foram auxiliados pelo Teach Tech Parents.

Abaixo, um dos vídeos da série feita para o site: