O botão 'curtir' do Google - Link - Estadão

O Google dá mais um passo para unir as buscas ao lado social da internet. A empresa divulgou nesta quarta, 30, em seu blog oficial que começará a incluir um botão de recomendação nos resultados das buscas. Dessa forma, o usuário que estiver procurando algo no Google poderá marcar os resultados mais interessantes.

Espécie de botão ‘curtir’ aparece nos resultados das buscas. FOTO: REPRODUÇÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O botão foi chamado de “+1″ (gíria em inglês para ‘acompanhado de uma pessoa’), menos pronunciável do que o simples botão ‘curtir’ (‘like’, na versão original em inglês) usado pelo Facebook. Segundo o post do Google, o botão começa a ser usado nas buscas realizadas na versão norte-americana do Google (www.google.com) a partir desta quarta e deve ser incorporado ao buscador em outros idiomas no futuro.

Porém, já é possível experimentar a novidade. Acesse esta página (é preciso estar logado com uma conta do Google, por exemplo, do Gmail ou do Orkut) e clicar em “join this experiment” no experimento “+1 button”. Acesse o Google.com e faça uma busca. O botão +1 vai aparecer ao lado dos resultados, como na imagem ao lado.

Em fevereiro o Google já havia anunciado uma ferramenta que inclui nos resultados das buscas as páginas recomendadas por pessoas seguidas no Twitter, no YouTube ou no Flickr. Quem já usa esta ferramenta, agrega mais uma camada social aos resultados da busca do Google. O Bing havia criado um mecanismo parecido no ano passado que também incluia os links compartilhados no Facebook.

O vídeo abaixo mostra como funciona o novo recurso.

—-

Leia mais:

• Busca do Google fica mais social

• Busca social no Bing