O Brasil, a Suécia - Link - Estadão

Parece distante, mas 2019 chegará. Michel Temer será o ex-presidente com um processo pesado para enfrentar. Aécio Neves conseguirá no máximo uma vaga de deputado federal por Minas, e teremos alguém diferente no Planalto, uma Câmara refeita, assim como dois terços do Senado. Haverá um mix de gente que veio com ideias frescas, e a turma que sobreviveu após o ano em que o Parlamento escolheu jogar sujo nas fuças de todos. Com alguma sorte, haverá incentivo para reimaginar o Brasil e, quem sabe então, alguns de nossos problemas estruturais mais graves possam ser encarados de frente. Um deles deveria ser óbvio. Precisamos nos tornar um país digital.

Importe um computador, um celular. Compre numa loja eletrônica e o traga para o Brasil. O imposto de importação sai por 60%, junte o ICMS que varia a cada estado e, em geral, o preço do produto dobra. Ponha ainda a pancada da conversão do dólar e, bem, é muito caro ser digital no Brasil. Mais caro ainda usar internet. Metade do preço que pagamos por nossa banda larga é imposto estadual. Banda larga está na mesma faixa tributária dos cigarros — é a mais pesada. E cigarro paga imposto caro conta de uma política pública clara para desincentivar seu uso. O que podemos compreender a respeito de banda larga?

Em suma, a política dos estados e da União diz o seguinte: essas bugigangas eletrônicas são luxos da classe média.

O World Economic Forum publicou, na semana passada, um estudo ligeiro sobre a política sueca para tecnologia. Tem razão de ser. Nasceram em Estocolmo o Skype, o SoundCloud, o Spotify, os jogos Minecraft e Candy Crush. É um país pequeno. Ainda assim, na soma do valor de mercado de suas empresas digitais, só o Reino Unido bate o país nórdico, na Europa. Sim. Se o assunto é empresas de tecnologia digital, a Suécia é maior do que a Alemanha.

Não é acidente. É política pública. Na década de 1990, o governo decidiu não apenas cortar inteiramente o imposto para hardware digital como foi além. Pôs um subsídio. O objetivo é que toda família sueca tivesse pelo menos um computador em casa. O resultado imediato é que se formou uma geração de programadores: um bando de meninos e meninas que se fascinaram com a máquina que os pais trouxeram para casa. Formam a atual geração de empreendedores.

Não é só isso que o governo sueco fez. Investiu pesadamente em banda larga e também a subsidiou. Apenas dois países a batem em velocidade média: Noruega e Coreia do Sul. Só o Vale do Silício tem mais startups com preço de mercado acima do US$ 1 bilhão do que a cidade de Estocolmo. Enquanto isso, o Brasil escolheu botar dinheiro na JBS. E nós sabemos por quê.

A política brasileira para tecnologia deu errado. Não criamos uma indústria de tecnologia. Uma política como a sueca, que fez exatamente o oposto, deu certo.

Havia uma lógica na política da Ditadura de reserva de mercado para hardware. A lógica estava errada, mas existia: ao encarecer as máquinas, forçaremos o nascimento de uma indústria nacional. Os militares não entenderam que as máquinas eram o meio, o dinheiro estava nos softwares e serviços. Pode-se argumentar que, na década de 1980, isso não fosse claro. Nos anos 1990 já era óbvio.

A política atual não tem lógica alguma. É só uma maneira fácil de arrecadar imposto. Como todo mundo precisa comprar computador e eles saem em dólar, como todo mundo usa internet e as contas são carinhas, tasque imposto para alimentar o Estado. É só isso. Mas Estado serve para imaginar um país futuro melhor. Não para se alimentar. Quem sabe, a partir de 2019, tenhamos um Estado.