O caminho que levou ao 'Modern Warfare 3' - Link - Estadão

Conheça a história dos games ‘Call of Duty’ até o ‘Modern Warfare 3′, título que chega nesta quarta ao Brasil

LOS ANGELES – Atrás de um par de discretas portas pretas no segundo andar de um anguloso edifício de escritórios num trecho pouco notável de Ventura Boulevard fica o quartel general da Infinity Ward, desenvolvedora responsável por Call of Duty: Modern Warfare. Fica longe de Hollywood, num local surpreendentemente estéril, onde seria mais comum encontrar planilhas de cálculos em lugar de jogos eletrônicos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Mas foi por trás destas portas que foi criado um dos títulos de maior sucesso na indústria dos jogos – e onde a produção da sua sequência quase foi suspensa no ano passado quando a Activision Blizzard Inc., distribuidora de Call of Duty, demitiu da Infinity Ward os executivos Jason West e Vince Zampella, uma radical decisão administrativa que fez os fãs dos jogos de tiro se perguntarem se haveria um dia um Modern Warfare 3.

Passando pela vitrine de troféus na área da recepção, do lado oposto da lanchonete do prédio que está sempre repleta de bebidas energéticas, encontramos a sala de reunião na qual os desenvolvedores da Sledgehammer Games, do Vale do Silício, conversaram com os funcionários da Infinity Ward, do Vale de San Fernando, que não seguiram West e Zampella quando estes foram demitidos.

“Tudo começou com uma intensa agenda de voos de lá para cá”, disse Glen Schofield, diretor geral e cofundador da Sledgehammer Games. “Depois que passamos a nos conhecer relativamente bem, passamos às videoconferências. Isto ocorria praticamente todos os dias. Mantivemos contato constante, avaliando as missões criadas pelas diferentes equipes, jogando partidas multiplayer e colaborando uns com o trabalho dos outros.”

Sem se deixar afetar pelo drama nos bastidores, a Activision substituiu West e Zampella por Steve Pearce, diretor de tecnologia da Activision, e Steve Ackrich, diretor de produção, enquanto a recém formada Sledgdehammer Games passou do desenvolvimento de um novíssimo Call of Duty para a formulação de Modern Warfare 3, junto com o restante dos desenvolvedores da Infinity Ward.

“Nunca dividimos nossos esforços”, disse Pearce. “Esta foi uma decisão que tomamos logo no início. Todos trabalharam em cada parte da história. Nós de fato nos tornamos um grande estúdio virtual, beneficiado com as qualidades de cada um, reunindo a experiência e a familiaridade de um lado (da Infinity Ward) à criatividade e às sugestões únicas do outro (da Sledgehammer).”

Juntos, os dois estúdios criaram o enredo de Call of Duty: Modern Warfare 3, situado quase imediatamente após os eventos de Modern Warfare 2, quando Washington tinha sido atacada por forças russas. Na terceira parte da história, o conflito provocado pelo terrorista Vladimir Makarov se espalhou para muitas outras cidades, como Nova York, Paris e Londres.

Schofield e seus colegas da Sledgehammer Games, que trabalharam no jogo de horror e ficção científica Dead Space, tiveram a coragem de aceitar o desafio de enfrentar a maior franquia da indústria. Eles abandonaram seu trabalho de criação de um novo ramo da série Call of Duty e se concentraram em produzir um novo jogo do ramo Modern Warfare

digno das duas partes anteriores.

“No caso desta franquia, a curva de aprendizado foi certamente acentuada”, disse Bret Robbins, designer da Sledgehammer Games. “Há muitas regras não escritas que tornam estes jogos fantásticos, e tivemos de descobri-las e introduzi-las no nosso trabalho. Foi desafiadora a proposta de pensar de outra maneira. É algo que, depois de aprendido, impulsiona a nossa produção.”

Robbins disse ter originalmente subestimado a importância do diálogo no jogo, cujo lançamento foi marcado para 8 de novembro. Conforme os jogadores avançam na campanha individual, as vozes de inimigos e companheiros de esquadrão devem não apenas criar uma experiência de imersão como também detalhar aquilo que está ocorrendo fora da perspectiva do jogador, no conflito mundial do jogo.

Robert Bowling, estrategista criativo que trabalha na Infinity Ward desde o primeiro Modern Warfare, acredita que os fãs casuais da série provavelmente não sabem da colaboração – ou são indiferentes a ela -, mas que os jogadores mais adeptos perceberão a influência da Sledgehammer Games em Modern Warfare 3. (A Raven Software também participou do desenvolvimento do modo de jogo multiplayer.)

“Quis que aprimorássemos aquilo que fizemos anteriormente e avançássemos numa nova direção”, disse Bowling. “Na verdade foi muito bom contar com a participação da Sledgehammer desde os estágios iniciais, pois já fazia tempo que estávamos envolvidos com os jogos da série Call of Duty. A experiência me lembrou de como ficamos animados ao trabalhar em Call fo Duty 4, quando nosso objetivo era criar um novo jogo a partir do zero.”

Em 2007, sob a tutela de West e Zampella, a Infinity Ward renovou a já tradicional e cada vez mais previsível franquia Call of Duty, da Activision, com o lançamento de Call of Duty 4: Modern Warfare, um jogo de tiro em primeira pessoa com temática militar que substituiu as autênticas recriações de batalhas da 2.ª Guerra – mote dos primeiros títulos da franquia – por conflitos fictícios situados na época contemporânea. O sucesso foi seguido com o lançamento de Call of Duty: Modern Warfare 2 em 2009.

Quando Modern Warfare 2 foi lançado, o título quebrou os recordes da indústria do entretenimento e chegou a render mais de US$ 1 bilhão em vendas, abrindo caminho para que o próximo título, Call of Duty: Black Ops, desenvolvido pela Treyarch, vendesse mais de 25 milhões de cópias em 2010. A expectativa é que o desempenho de Modern Warfare 3 supere estas marcas, apesar da demissão de West e Zampella.

“Até hoje considero o caso chocante”, disse Zampella, envolvido num processo ao lado de West no qual exigem da Activision US$ 36 milhões em royalties não pagos relativos a Modern Warfare. “Criamos o jogo de maior sucesso jamais lançado por eles e, como resultado, fomos demitidos. É uma situação inconcebível. Até hoje, ainda não compreendo o que houve. Vamos ver como serão as coisas no tribunal.”

A Activision disse que West e Zampella romperam os termos de seus contratos de trabalho ao se reunirem com representantes da distribuidora rival Electronic Arts Inc. A demissão deles levou a um êxodo dos funcionários da Infinity Ward, que migraram para a Respawn Entertainment, novo estúdio fundado por West e Zampella que vai criar jogos distribuídos pela Electronic Arts. As partes envolvidas devem ir ao tribunal no próximo mês de maio.

Apesar de a batalha entre Activision, West e Zampella estar longe de um desfecho definitivo, os desenvolvedores da Sledgehammer e da Infinity Ward afirmam que o enredo dos jogos anteriores da série Modern Warfare será concluído na terceira parte da história. Entretanto, se há algo que os fãs da série Call of Duty aprenderam nos últimos oito anos é que as portas sempre estarão abertas para um novo título da franquia de sucesso.

O título Modern Warfare 3 chega ao Brasil nesta quarta-feira, 9, com versões adaptadas para PlayStation 3, Xbox 360 (por R$ 200 para ambos), Nintendo DS (R$ 120) e Wii (R$ 190). A versão para PC continuará indisponível.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/coiTJbr9m04" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

(Tradução de Augusto Calil)

/ Associated Press

—-

Leia mais:

• Novo Call of Duty é a esperança da Activision

• Jogos melhoram nível de inglês de estudantes