'O capital pode secar um dia' - Link - Estadão

Para executivo, existe uma euforia das startups

SÃO PAULO – Estudante de medicina, Florian Otto conheceu bem o Brasil trabalhando em hospitais em cidades como Salvador e Curitiba. Formado, decidiu encher o bolso no cargo de consultor de empresas no Rio de Janeiro. Quando cansou, articulou e bancou a criação do Groupon brasileiro e desde então não parou de crescer. Hoje, o alemão tem participação em 10 empresas, sendo oito delas nacionais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

LOGIN | Florian Otto, criador do Groupon no Brasil e investidor

FOTO: Marcos de Paula/ESTADÃO

A euforia com startups no Brasil acabou?

Muitas empresas aproveitaram a onda de investimento e gastaram o que não tinham, mesmo sem ter modelo de negócio viável. Empreendedor aqui tem de pensar que o capital pode secar um dia. O nível do empreendedor decaiu muito nos últimos tempos, Muita empresa faliu, mas eu acho isso bom, considero uma “limpeza de mercado”.

Como é ter uma startup aqui?

Não precisam inovar. “Copycats”, imitações de negócios que deram certo lá fora, podem ganhar mercado se souberem se adaptar porque aqui as coisas se espalham muito rapidamente, o Brasil é muito viral. Difícil é chamar a atenção de fundos de fora. Vence quem convencer o investidor de que, a longo prazo, é melhor estar aqui do que no Vale do Silício.

Estamos vivendo uma trajetória parecida com a dos Estados Unidos?

São diferentes. A mentalidade e as condições são bem distintas. O boom aqui se formou sozinho, sem necessidade de ajuda do governo, mas sobretudo pela condição da economia. Com capital em abundância, muita coisa nova surgiu, e hoje o Brasil passa por um período de amadurecimento. Os próximos anos serão fundamentais para o Brasil.

—-

Leia mais

• Negócio entre amigos

• Link no papel – 11/3/2013