O casal twitteiro - Link - Estadão

O ator Ashton Kutcher, que tem mais de cinco milhões de seguidores no Twitter, disse nesta segunda-feira, 11, que ele e sua esposa e também atriz Demi Moore gostam de twittar entre si mesmo quando estão juntos, cara a cara.

“Muitas vezes minha esposa e eu sentamos de frente para o outro e começamos a twittar, é um pouco bizarro”, disse Kutcher em um encontro de tecnologia em Tel Aviv, realizado pelo maior grupo de telecomunicações de Israel, Bezeq.

“É pela mesma razão que você manda rosas para uma mulher no trabalho. Às vezes as pessoas gostam de ser admiradas em público”, disse o ator de 32 anos, estrela da antiga série That ’70s Show. Demi Moore estava sentada de frente para ele no auditório.

O casal twitteiro lançou no mês passado a campanha em mídias sociais “Real Men Don’t Buy Girls”, para combater o tráfico de pessoas online.

“Este tipo de conteúdo não pode ser parado. Mas podemos encontrar esse conteúdo, encontrar essas pessoas, nós podemos erradicar o tráfico de pessoas e fazer da internet um espaço livre disso”, disse Kutcher.

” Se você olhar para as 100 maiores empresas de mídia, 95% são operadas e controladas por homens brancos com mais de 40 anos … O Twitter tem uma perspectiva mais humana do que qualquer outra empresa de mídia”, disse Kutcher. “Há uma mudança de poder na mídia e estamos todos participando dela.”

Kutcher, que diz receber duras críticas pelo Twitter, comparou a web em tempo real a um “luz brilhante em um quarto muito escuro”.

“Até que você ilumine certos cantos, você não vai ver todo o lixo que existe em sua vida”, disse ele. “Às vezes, as críticas funcionam para iluminar e você pode usá-las para eliminar o lixo em sua vida.”

