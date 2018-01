O centenário de Marshall McLuhan - Link - Estadão

Universidade da cidade natal do pensador canadense quer que 21 de julho torne-se “Dia Marshall McLuhan”

SÃO PAULO - Marshall McLuhan estaria completando 100 anos nesta quinta-feira, 21 de julho. O teórico da comunicação canadense que cunhou termos como “aldeia global” e “o meio é a mensagem” e é recorrentemente citado em discussões sobre internet e meios de comunicações recebeu homenagens especiais em sua cidade natal Edmonton e sua obra ganhou vida nova na rede.

Depois de dois meses de eventos para relembrar e estudar a obra de McLuhan, a Universidade de Alberta, no Canadá, espera proclamar o dia de hoje como “Dia Marshall McLuhan”, em homenagem ao professor de literatura inglesa que anteviu os impactos da internet na cultura mundial antes mesmo de ela existir.

Como parte da homenagem, a fundação Marshall McLuhan, detentora dos direitos do autor, lançou o site Marshall McLuhan Speaks para seu centenário reunindo trechos de entrevistas em vídeo em que o próprio escritor explica algumas de suas ideias e cita passagens que ficaram famosas, como “Se funciona, está obsoleto”, e documentários contando a vida do autor, que morreu em 31 de dezembro de 1980 em Toronto.

Entre os vídeos contidos no site está um documentário de 1984, produzido e dirigido pela filha de McLuhan, StephanieMcLuhan-Ortved, em que o jornalista e escritor norte-americano Tom Wolfe narra a vida do canadense, considerado o grande pensador da era digital. Em 1965, Wolfe escreveu o artigo “What If He’s Right?” (“E se ele estiver certo?”) sobre a obra de McLuhan.

As frases de McLuhan também estão sendo reverberadas no Twitter, em uma conta alimentada pela mesma fundação.

A revista norte-americana Wired também decidiu prestar sua homenagem ao pensador e o declarou seu “santo padroeiro”.

