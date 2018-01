O crescimento da nuvem - Link - Estadão

Só no primeiro semestre de 2012, serviços de nuvem atingiram dois terços da meta estimada para 2012

SÃO PAULO – Os serviços de armazenamento de dados online chegaram ao número de 375 milhões de usuários no primeiro semestre de 2012. Considerando as projeções para o ano todo, 75% da meta já foi alcançada no final de junho. Os números vêm de um estudo da IHS iSuppli, empresa de pesquisa de mercado.

Estimativas consideram que, até o ano passado, os serviços de nuvem possuíam cerca de 150 milhões de assinantes. Ainda de acordo com o estudo da IHS, o ano que vem deve fechar com cerca de 625 milhões de assinantes. Já para 2017, a previsão supera a marca de um bilhão de usuários.

“A nuvem é uma virada de jogo na era em que a quase onipresença da banda larga móvel oferece benefícios iguais para consumidores e fornecedores de serviço”, afirma Jagdish Rebello, diretor de comunicações da IHS.

Outro ponto notado pelo estudo é a questão de empresas maiores – como Apple, Google e Microsoft – levarem vantagens sobre serviços independentes de nuvem, já que conseguem associar outros produtos ao serviço.

