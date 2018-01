O desabafo que saiu caro - Link - Estadão

Uma brincadeira no Twitter acabou saindo cara para o cidadão britânico Paul Chambers. O motivo foi o alarmante tweet que ele escreveu para que seus 600 seguidores lessem: “O aeroporto de Robin Hood está fechado. Vocês têm uma semana para juntar suas coisas e irem embora, ou se não eu irei explodir o aeroporto e mandar tudo pelos ares”. Chambers disse que fez isso por estar frustrado por não conseguir embarcar, mas um juiz da corte de Doncaster não quis saber: condenou o homem a pagar cerca de 1.000 libras de multa pelo ocorrido, afirmando que a mensagem foi uma “ameaça levando em conta os tempos que vivemos nos dias de hoje”.

E a punição para Chambers não ficou só na multa. Ele foi preso quando estava em seu trabalho (uma revendedora de automóveis) e, após esse episódio, foi demitido. Mas para onde afinal estava indo Chambers, que ficou tão raivoso ao ver que o aeroporto de Robin Hood estava fechado pelo mau tempo (grandes nevascas)? Para Belfast, capital da Irlanda do Norte, encontrar uma garota que conheceu pelo Twitter e que identificou apenas pelo nome de perfil no Twitter, Crazy Colours.

A maneira como a mensagem de Chambers foi encontrada pelas autoridades foi mais um elemento 2.0 dessa história: Shaun Duffield, gerente do aeroporto, procurou na busca em tempo real do Twitter por “Robin Hood airport” e deu de frente com a ameaça de Chambers. Duffield repassou para Steven Armson, chefe da segurança do aeroporto, que por sua vez encaminhou a polícia.

Mesmo vendo que não se tratava de uma ameaça séria, a polícia local imprimiu 460 tweets de Chambers, postados entre 5 e 13 de janeiro. Na corte, o agora desempregado disse que “estava frustrado e desapontado pelo aeroporto estar fechado” e “que meu seguidores sabiam o quanto eu queria ir para a Irlanda do Norte”. Acabou se desculpando (“nunca foi minha intenção causar tudo isso”), mas não teve jeito: vai ter de pagar a multa.

Via Telegraph