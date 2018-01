O dia das mães móveis - Link - Estadão

Depois de roupas, sapatos, acessórios e flores, o celular é o presente mais escolhido para as mães, segundo pesquisa da Serasa. Isso explica as horas perdidas em intermináveis filas de espera nas lojas das operadoras. Algumas novidades do mundo móvel são os celulares que facilitam o acesso a redes sociais e telefones para assistir TV.

Mas ainda há muito espaço para mães que preferem ter apenas um aparelho bonito, que faça fotos boas. Abaixo, a avaliação do Link de alguns dos lançamentos que você verá pelas lojas.

Cine, foto e som

AVALIAÇÃO 4/5

MODELO LG Scarlet II (GM600)

PREÇO R$ 700 (sugerido)

DETALHES A TV tem uma qualidade de áudio boa pricipalmente com o fone de ouvido. E ainda faz fotos razoáveis.

Tela cheia

AVALIAÇÃO 3/5

MODELO Samsung Star Lite TV (I6230)

PREÇO R$ 600

DETALHES É um celular simples para assistir TV. A imagem dos canais ocupa a tela toda, sem distorção. A anteninha ainda pode ser dobrada em qualquer direção e não atrapalha. Apesar de trazer aplicativos para redes sociais, não é prático para internet.

Faça pose

AVALIAÇÃO 4/5

MODELO Sony Ericsson Vivaz

PREÇO y R$ 1.400 (sugerido)

DETALHES O Vivaz é para as mães que querem um telefone bonito, para tirar foto e gravar vídeos. Ele traz uma ótima câmera de 8.1 megapixels e faz filmes em alta definição. Internet não é o forte, mas ele acessa redes sem fio (Wi-Fi) e é compatível com muitos programas, como o Google Maps e o Gmail.

Conversadeiras

AVALIAÇÃO 5/5

MODELO Motorola Quench

PREÇO R$ 1.100 (sugerido)

DETALHES As mães que gostam de ficar em contato com os amigos pelo Facebook ou acompanhar o que acontece no Twitter vão agradecer o filho que comprar o Quench. Ele integra todas as redes sociais, é ótimo pra ler e-mail e usar os serviços do Google. Ainda tem muitos jogos e aplicativos gratuitos que podem ser baixados por Wi-Fi ou 3G.

Direto ao ponto

AVALIAÇÃO 4/5

MODELO Nokia E72

PREÇO R$ 1.500 (sugerido)

DETALHES Não faz muito, mas o que faz é impecável. Bom para e-mails e navegação básica pela internet. O programa de GPS, que pode ser baixado gratuitamente na loja virtual do fabricante, é preciso e fácil de usar. A câmera, de 5 megapixels, consegue boas imagens. Ainda tem 4 GB de espaço, rádio FM, viva-voz,Wi-Fi, Bluetooth e toca músicas em MP3. (Jocelyn Auricchio)

Aplicativos

Quer fazer um agrado, mas o orçamento está baixo? Você pode baixar um aplicativo gratuito de celular para dar de presente para a sua mãe. Separamos alguns apps de iPhone e outros para o Android. (Fred Leal)

iPhone

Birthday Notification (gratuito)

Para nunca mais perder o aniversário dos amigos e parentes. Além de mostrar quantos dias faltam, também revela quantos anos a pessoa está fazendo se você cadastrar a data de nascimento correta.

Pregnancy Tracker (gratuito)

O aplicativo ajuda a entender o que se passa com mamãe e bebê durante a gravidez, e o que vem pela frente. Dá para acompanhar o desenvolvimento do bebê com estimativas de tamanho e peso, além de contagem regressiva para o nascimento e álbum de fotos da gestação.

Contraction Master (US$ 0,99)

Um cronômetro para as contrações da mulher em trabalho de parto. Fornece informações precisas sobre duração e repetições para ajudar o médico a encontrar o momento certo para o nascimento do bebê.

The Pill (US$ 0,99)

Calendário e alarme para que as futuras mamães não tenham nenhuma surpresa além do sexo do bebê na hora de planejar a gravidez. Ainda possui contadores visuais para ninguém tomar comprimidos a mais.

Chanel (gratuito)

Aplicativo oficial da famosa grife francesa, sempre atualizado com os últimos lançamentos da marca. Traz ainda dicas de looks e acessórios, e notícias sobre o mundo da moda, além de contar com um localizador de lojas.

Nike Training Club (gratuito)

O aplicativo é feito especialmente para as mulheres, e conta com diversos vídeos de diferentes exercícios. Também faz o acompanhamento da evolução na malhação.

Lose It! (gratuito)

Um dos mais populares aplicativos para iPhone, o Lose It! faz a contagem de calorias das suas refeições, ajudando a controlar a dieta. O aplicativo ainda considera os exercícios feitos ao longo do dia, comparando calorias queimadas e ingeridas com suas metas de peso.

Android

My Days (grátis)

Uma agenda completa para mulheres, permitindo registrar e acompanhar períodos férteis ou de ovulação, além de ficha médica e controle de anticoncepcionais. Ainda avisa por e-mail das atividades mais importantes no calendário.

Astrid Task (gratuito)

Um dos favoritos do Android Market, o Astrid Task é uma completa lista de tarefas que acaba funcionando como agenda pessoal. Tem interface intuitiva e lembretes programados, além de sincronizar com serviços online como o Remember the Milk.

Calorie Counter (gratuito)

O aplicativo se tornou popular graças à ferramenta que escaneia códigos de barras e apresenta as informações nutricionais do produto. Ainda possui um imenso arquivo de marcas e restaurantes, com informações detalhadas sobre os alimentos. Também há uma versão para o iPhone.