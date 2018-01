O dia oficial do Foursquare - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO

No próximo sábado será comemorado o dia do Foursquare. A ideia surgiu de dois usuários da rede social de geolocalização, que escolheram o dia 16 de abril como o dia da comemoração (16/4 faz referência ao número 16, ou 4², que em inglês é dito como ‘four squared’). O projeto ganhou força na internet e nesta quinta-feira, 14, até a cidade de Nova York aceitou oficialmente a data.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Eu, Michael R. Bloomberg, prefeito de Nova York, em reconhecimento a esse evento empolgante proclamo o dia 16 de abril de 2011 como o Foursquare Day”, escreveu o prefeito da cidade no seu site.

Bloomberg apareceu no escritório do Foursquare nesta quinta e entregou uma versão impressa e enquadrada do comunicado. A festa será feita em Nova York e em mais dezesseis cidades.