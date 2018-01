O efeito do recall - Link - Estadão

As ações da Research In Motion se aproximaram de sua mínima em dois anos nesta segunda-feira, 16, após a fabricante do BlackBerry afirmar que fará um recall de 1.000 unidades do recém lançado tablet PlayBook devido a uma falha no sistema operacional.

O Playbook começou a ser vendido em abril nos EUA e Canadá. FOTO: Mark Blinch/REUTERS – 19/04/2011

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa canadense tem sofrido diversos problemas nos últimos meses, desapontando investidores com uma redução nas vendas e divulgação de previsões fracas de lucro.

A RIM informou que o lote de aparelhos despachados continha uma “compilação de sistema operacional que pode impossibilitar os aparelhos de carregar o software durante a configuração inicial”.

“Provavelmente isso não muda nada do ponto de vista financeiro, mas representa outra mancha para a empresa do ponto de vista de execução”, disse o analista Matthew Thornton, da Avian Securities a respeito do recall.

A maioria dos aparelhos afetados ainda estava em processo de distribuição e ainda não havia chegado a consumidores, disse a RIM em comunicado.

O lote defeituoso foi enviado à rede norte-americana de varejo Staples, afirmou o blog de tecnologia Engadget no sábado. A Staples não respondeu a pedidos de comentários.

As ações da RIM, listadas na Nasdaq, chegaram a cair a US$ 42,61, apenas US$ 0,09 acima da depressão de agosto de 2010. Uma queda abaixo de US$ 42,52 representaria o menor preço desde março de 2009 e daria à empresa um valor de mercado de US$ 22,2 bilhões. Às 15h51 (horário de Brasília), a ação da companhia operava perto da estabilidade, a US$ 43,25 dólares.

Este ano, as ações da RIM perderam um quarto de seu valor.

A RIM esperava que o lançamento do PlayBook poderia retomar o brilho da companhia, mas o produto recebeu fracas avaliações e críticas de ter sido apressado antes de ficar pronto.

O mercado espera que a RIM venda 3 milhões de PlayBooks este ano, muito menos do que os 15 milhões de iPads comercializados pela Apple no mesmo período do ano passado .

Em abril, a RIM reduziu sua previsão de lucros para o primeiro trimestre, citando menor venda de smartphones, principalmente nos Estados Unidos e na América Latina.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• RIM vai recolher tablets com defeito

• Tablet deve chegar à América Latina em junho

• Da pasta para a mochila

• Renato Cruz: O desafio do BlackBerry

• Ações da RIM caem após anúncio de tablet

• Bing será buscador padrão do BlackBerry