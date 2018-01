O encontro dos líderes - Link - Estadão

A Casa Branca divulgou no Flickr duas fotos do encontro do presidente norte-americano, Barack Obama, com os líderes de empresas de tecnologia. Entre eles está Steve Jobs, CEO e fundador da Apple, que está de licença médica desde o mês passado. É a primeira imagem oficial de Jobs desde que ele saiu de licença da empresa para tratar da saúde.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (centro), ao lado de Steve Jobs (à esq.) e Mark Zuckerberg (à dir.). FOTO: Pete Souza/CASA BRANCA/DIVULGAÇÃO/FLICKR

Em outra foto de divulgação da Casa Branca, Obama aparece cumprimentando Mark Zuckerberg. Eric Schmidt, do Google, está em primeiro plano. FOTO: Pete Souza/CASA BRANCA/DIVULGAÇÃO/FLICKR

Jobs está de costas na fotografia, ao lado esquerdo de Obama, aparentando estar mais magro desde a última vez em que apareceu publicamente. Ao lado direito do presidente norte-americano está Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Também participaram do jantar o CEO do Twitter, Dick Costolo, Carol Bartz (CEO do Yahoo), Eric Schmidt (CEO do Google), além de Jobs e executivos da Cisco, Netflix, Oracle. O jornal San Francisco Chronicle notou que a maior parte dos executivos é doadora do partido Democrata, o mesmo do presidente.

O jantar ocorreu na casa do investidor John Doerr — também um generoso doador aos partidos políticos, segundo o jornal — e durou duas horas.

De acordo com o comunicado oficial da Casa Branca (publicado pelo Los Angeles Times), Obama discutiu com os executivos “formas de trabalhar juntos para investir na inovação nos EUA e promover um aumento da oferta de emprego no setor privado”, diz o comunicado.

Segundo o El País, o secretário de comunicação da Casa Branca, Jay Carney, disse que o presidente dos EUA pediu ideias aos empreendedores “com o objetivo de duplicar as exportações nos próximos cinco anos e apoiar a geração de milhões de empregos nos Estados Unidos”, teria afirmado o secretário depois do jantar.

