O estado da blogosfera em 2010 - Link - Estadão

O site Technorati monitora e analisa o mundo dos blogs. No edição deste ano do relatório O Estado da Blogosfera, o foco foram as blogueiras. Para complementar o estudo, algumas das mulheres mais influentes da rede foram chamadas para comentar os resultados.

Se, em 2009, as mulheres eram 33% dos blogueiros, neste ano elas correspondem a 37% dos autores. O maior impacto desse crescimento é sentido pelas empresas com forte presença online, uma vez que as moças – principalmente se forem mães – se mostram muito mais dispostas a escrever sobre produtos e marcas. Também é do sexo feminino a maior disposição para gostar de páginas comerciais no Facebook e compartilhar links sobre empresas no Twitter.

O relatório deste ano mostra que a blogosfera não é mais uma comunidade iniciante, mas, sim, um mundo estabelecido – ainda em fase de transição, é verdade – que mantém um diálogo sustentado com os grandes meios de produção de conteúdo.

Os blogs estão em crescente convergência com as mídias sociais e as fronteiras que separam blogs, microblogs e redes sociais estão desaparecendo gradativamente. Isso se dá, principalmente, pelo compartilhamento massivo do conteúdo publicado em blogs via redes sociais e sites de posts mais curtos, como o Tumblr. No entanto, algo escrito em um blog continua a ser significativamente mais influente do que uma informação enviada via Twitter, por exemplo.

A pesquisa, feita com 7.205 blogueiros, apresenta um cenário de otimismo: mais da metade planeja publicar mais frequentemente no futuro e 43% quer ampliar a lista de temas por eles tratados em seus sites.

Em geral, quem bloga é mais escolarizado e tem renda familiar superior à média da população mundial: 79% dos blogueiros têm diploma universitário e 43%, pós-graduação. E os blogs podem ser lucrativos: 11% dizem que o blog é sua principal fonte de renda.

