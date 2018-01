O Facebook sugere - Link - Estadão

Com quase meio bilhão de usuários, 100 milhões de fotos subidas por dia, 100 mil sites gostáveis e 25 bilhões de conteúdos compartilhados todo mês, o Facebook é a maior rede social do mundo. Seus números podem assustar e deixar perdido qualquer novato. Para ajudar os novos membros a localizar páginas que possam lhe interessar, o Facebook está lançando uma lista de sugestões que aparecerá assim que o usuário criar sua conta.

O rede de Zuckerberg, já sugere páginas para seus usuários baseando-se nas páginas que seus amigos gostam. Agora, os novos adeptos terão acesso ao mesmo serviço de sugestões, que serão baseadas no que as pessoas de sua região costumam gostar. Segundo Ziqing Mao, engenheiro do site, a nova funcionalidade será mantida por um algoritmo, então, as sugestões não serão patrocinadas.

O Facebook diz que apenas vai sugerir páginas de pessoas e instituições que estão realmente envolvidas com a rede. Não foi divulgado quais variantes demográficas vãi ser levadas em conta na avaliação do que deve ser sugerido.

O novo serviço se assemelha às sugestões de perfis categorizadas por temas do Twitter. Assim como no Facebook, as sugestões do microblog são baseadas em um algoritmo que determina quais usuários usam a rede assiduamente. Na lista de sugestões do Facebook, é possível gostar de todas as sugestões de uma só vez.

Foto: reprodução