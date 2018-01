O Facebook voltou atrás - Link - Estadão

O Facebook voltou atrás. A rede social decidiu atrasar a possibilidade dos desenvolvedores pedirem dados como número de telefone e endereço dos usuários nos aplicativos.

A nova funcionalidade, destinada aos criadores de aplicativos, havia sido anunciada na última sexta-feira, 14, e despertou preocupações de todo o mundo. Primeiro porque endereço e telefones são dados sensíveis, e poderiam ser utilizados para fins indevidos, ou indevidamente informados por usuários mais inexperientes. A novidade também não havia sido informada aos usuários finais – apenas aos desenvolvedores, no blog corporativo direcionado a eles.

O Facebook, porém, não abriu mão da permissão. Em comunicado divulgado ontem, a rede social diz que a funcionalidade facilitaria compartilhar o endereço e telefone celular com um site de compras para agilizar o processo de pagamento, ou receber alertas minuto a minuto direto no celular. Além disso, compartilhar tais informações não seria perigoso porque os dados não seriam compartilhados com outros usuários, mas só utilizados pelos aplicativos – e você poderia ter controle de como sua informação seria usada.

O Facebook diz que concorda com as críticas à funcionalidade, e estão fazendo mudanças para “ajudar na garantia de que só será compartilhada a informação que você liberou”. Então, por um período determinado, a rede social suspenderá a ferramenta que permitiria aos desenvolvedores incluir um campo para pedir tais informações em seus aplicativos.