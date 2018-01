O fim das máquinas fotográficas - Link - Estadão

A crescente tecnologia de câmeras em celulares deve transformar o sistema SLR de equipamentos convencionais, e até mesmo os profissionais, em obsoletos, afirmou nesta terça-feira, 20, o diretor de vendas da Nokia.

“No futuro próximo eles irão revolucionar o mercado de câmeras convencionais”, disse Anssi Vanjoki.

“Não haverá mais necessidade de carregar aquelas lentes pesadas”, acrescentou.

A proliferação de celulares inteligentes com qualidade de imagem comparável a câmeras de bolso impulsionou a fotografia em todo o mundo, mas ainda não havia desafiado as câmeras de sistema real, em decorrência do tamanho menor dos telefones e da tecnologia ainda fraca.

O executivo disse que a gravação de vídeo em alta definição também deve chegar aos celulares nos próximos 12 meses.

“Não vai demorar muito, menos de um ano, para telefones gravarem vídeos em alta definição e para que você possa transferi-los diretamente à sua televisão”, afirmou Vanjoki.