O fim do 'Comes with Music' - Link - Estadão

A Nokia está encerrando em 27 países a oferta de pacote de aparelho celular com download gratuito de música, o Comes With Music. A oferta recebeu relativamente pouca resposta do público desde o lançamento, em 2008.

A Nokia vai continuar vendendo celulares com 12 meses de downloads de música na China, Índia e Indonésia e com 6 meses no Brasil, Turquia e África do Sul.

Todas as quatro principais gravadoras do mundo –Universal Music, EMI, Warner Music e Sony Music– participaram do serviço, que no início chegou a ser considerado como um importante desafio à loja online iTunes, da Apple.

A Nokia apresentou o serviço no final de 2008 na Inglaterra, mas não conseguiu apoio entre operadoras e também não atraiu muitos usuários.

Entre os motivos para o fraco desempenho estão uso de modelos de celulares mais antigos junto com a oferta no lançamento, software de proteção de direitos autorais (DRM) que impedia transferência de faixas entre aparelhos e dificuldade de entendimento da oferta pelos consumidores.

“Os mercados claramente querem um serviço de música livre de mecanismos de proteção de direito autoral”, disse um porta-voz da Nokia, acrescentando que a companhia continua a oferecer músicas livres de DRM por meio de sua loja online disponível em 38 países.

Usuários do serviço de música gratuita nos 27 países onde o produto foi descontinuado terão acesso a ele até o fim do período promocional.

