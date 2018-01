O fim do mundo online - Link - Estadão

Acabando ou não, é possível gastar um bom tempo acompanhando a repercussão do fim do mundo; veja algumas opções

SÃO PAULO – Já é dia 21 de dezembro em alguns lugares do mundo e o mundo ainda não acabou. Mas será que amanhã tudo acaba mesmo, como acreditam aqueles que levam muito a sério o tal calendário maia? Seja a resposta sim ou não, pelo menos há várias formas de acompanhar a catástrofe online.

Huffington Post – O site está atualizando um live blog com informações sobre o fim do mundo.

Reddit – A maioria das piadas populares no Reddit fazem menção aos australianos que comemoram que o mundo não acabou. A tragédia só começa quando for dia 21 nos Estados Unidos.

Outra popular é um agradecimento por tanto tempo compartilhando material no site:

Twitter – A hashtag #endtimes e #endoftheworld são uma boa fonte de informações, piadas e outras coisas sobre o fim do mundo. No Brasil, a mais popular até o momento é #OFimDoMundoVaiSerAdiadoPorque. O Mashable fez uma lista com os 21 tweets mais engraçados sobre o fim do mundo.

Facebook – Entre festas aproveitando o gancho do fim do mundo, alguns eventos são o próprio fim do mundo. Um do s mais populares é o “Fim do Mundo – Eu vou!”.

Backup – Salve pelo menos seus arquivos no offworldbackup.com/Public. Para salvar 25GB custa US$ 5, que serão doados ao Greenpeace.

Música - No 8tracks, rádio online que o Link indicou recentemente, a tag #endoftheworld já tem diversas mixtapes.

Streaming - O site events.slooh.com/ tem streaming de alguns telescópios e está monitorando possíveis ameaças, entre elas uma possível tempestade solar que pode ameaçar a Terra.

A NASA criou um tópico em seu fórum para responder às principais dúvidas sobre o fim do mundo. A resposta é clara: não acaba.

Acabou e você sobrou? Entre as dicas do L.A Times está montar kit de emergência no celular com Temple Run, Solitaire, Angry Birds e Tetris enquanto espera ajuda.

Para quem não tem paciência com o assunto, essa previsão de amanhã é mais garantida que a do fim do mundo:

