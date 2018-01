O fim do Zune - Link - Estadão

A Microsoft não planeja lançar mais versões de seu impopular player de mídia digital Zune, mas continuará a oferecer o acesso a músicas e vídeos por meio do mesmo software na internet, de seu videogame Xbox e celulares equipados com o Windows.

A decisão de não continuar desenvolvendo o aparelho portátil encerra efetivamente a tentativa de quatro anos e meio da Microsoft de desbancar o iPod, da Apple, que revolucionou o mercado de players portáteis em 2001.

“Não temos nada para anunciar sobre outro Zune”, afirmou um porta-voz da Microsoft por e-mail em resposta a perguntas sobre o aparelho. Mais cedo, a Bloomberg reportou que a companhia decidiu parar de produzi-lo.

Ele afirmou que a companhia continuará oferecendo suporte aos proprietários do Zune na América do Norte e que o software do aparelho fará parte de outras ofertas da Microsoft.

“Nossa estratégia no longo prazo é focar na força de todo o ecossistema do Zune em outras plataformas da Microsoft, e permanecemos comprometidos em promover uma ótima experiência com música e vídeo com o serviço do Zune”, disse o porta-voz.

