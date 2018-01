O fim dos celulares Symbian nos EUA - Link - Estadão

Nokia anuncia que não vai mais vender aparelhos com sistema operacional próprio para focar em produtos com Windows Phone

SÃO PAULO – A Nokia planeja parar de vender aparelhos baseados no Symbian, seu sistema operacional proprio, nos Estados Unidos e no Canadá até o começo do ano que vem. A decisão foi tomada para que a empresa possa focar apenas nos smartphones com Windows Phone, a grande aposta da Nokia.

Em uma entrevista ao site AllThingsD, do Wall Street Journal, Chris Weber, chefe da subsidiária da empresa nos Estados Unidos, afirmou que a Nokia precisa colocar todos seus esforços nos produtos com Windows Phone, que devem ser lançados ainda este ano. Segundo ele, uma vez que a empresa lance os aparelhos com o sistema operacional do Windows, ela estará essencialmente fora do mercado Symbian.

Assim, tanto celulares básicos quanto smartphones com Symbian e da séria S40 não chegarão mais às lojas da América do Norte. Weber diz que a empresa está apostando alto no Windows Phone e, se eles não obtiverem sucesso com ele, não importa muito o que façam com outras plataformas.

Ainda segundo com a entrevista, o mercado americano é prioritário para a Nokia, pois é peça central para a Microsoft e porque a empresa o vê como chave para conquistar o mercado global de smartphones.

