O fim 'Lost' na internet - Link - Estadão

Se você não assistiu ao último episódio de Lost ainda, fique longe do Twitter. A tag #lostfinale está no ‘Trending Topics’, a lista de assuntos mais comentados no site, desde ontem, quando o episódio foi exibido. Na empolgação (ou mesmo de propósito, para irritar), muitos usuários publicaram spoilers. A timeline do Twitter se tornou território perigoso para quem não tinha visto o desenrolar da história de Jack, Kate, Sawyer, Hurley e Cia.

Por volta da 1h30 da madrugada desta segunda-feira os links para download do episódio começaram a aparecer. Como muitos fãs optaram por não assistir ao vivo, via JustinTV ou Veetle, por causa da baixa qualidade de transmissão, foi perceptível a lentidão nos grandes sites de compartilhamento de arquivos — Rapidshare, Megaupload, Hotfile — e nos sites que divulgam os ‘releases’ do episódio, ou seja, que informam se a versão para download já saiu e qual o nome do arquivo que será disponibilizado.

O assunto voltou à baila no Twitter a partir das 4h30 da manhã, quando aqueles que tinham baixado o episódio na madrugada terminaram de assistí-lo. Os tweets expressavam amor ou ódio, sem exceção, como era de se esperar. Era cinco horas de segunda-feira e o Twitter estava a pleno vapor, tudo culpa de Lost. Deve ter muito fã da série sonolento hoje no trabalho.

Decepção

‘Decepção’ foi um dos adjetivos mais presentes nas críticas dos fãs à série em fóruns de discussão e sites. Além delas, também ouviu-se “fomos enganados por seis anos” e “onde estão as respostas?”, além de comparar o fim da série aos tradicionais finais de novelas.

Os fãs que ficaram satisfeitos com o desfecho, por sua vez, alegaram que quem não gostou não entendeu o final. Os roteiristas optaram por viés espiritual, e deixaram muitas respostas de lado.

A crítica do New York Times foi positiva sobre o fim de Lost, apesar de fazer algumas ressalvas (atenção para a presença de SPOILERS no texto a partir de agora):

“(…) o final foi também nostálgico e belo, com seu ritmo imponente, os elegantes cortes entre a morte de Jack na ilha e seu acordar no presente, a longa tomada do elenco na igreja organizado como passageiros no avião. Os atores pareciam relaxados e genuinamente felizes, e Matthew Fox, como Jack, interpretou bem (em uma cena em que todos os quadros davam espaço para uma interpretação exagerada). A imagem final do olho de Jack se fechando, uma inversão do começo da série seis temporadas atrás, foi acertado. Como fez tão frequentemente, Lost vacilou na impressão geral — organizando a mistura de material místico-religioso-filosófico” que insistiu em incorporar ao roteiro – mas foi altamente habilidoso nos detalhes, o negócio de cena em cena de contar uma história empolgante. O que é, aliás, a imagem que coube na tela da TV”.

O blog Kotaku também ficou satisfeito com a solução que os roteiristas deram ao fim da série: