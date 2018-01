O futuro das telas - Link - Estadão

A feira que reúne fabricantes de telas para televisores, computadores, celulares e eletrônicos do Japão, FPD International, abriu nesta quarta-feira, 10, apresentando as últimas novidades em painéis flexíveis e extrafinos, com grande parte da atenção aos lançamentos dos fabricantes chineses e sul-coreanos.

No centro Makuhari Messe de Chiba, ao leste de Tóquio, estão em exposição produtos como a tela Amoled de 4,5 polegadas do fabricante sul-coreano Samsung e o leitor de e-books com tela de tinta eletrônica colorida no tamanho A4 da chinesa Hanvon Technology.

Samsung Mobile Display, filial do gigante tecnológico sul-coreano, levou a Chiba uma tela flexível de 4,5 polegadas e uma definição de 800 por 480 pixels, o dobro das telas atuais apesar do tamanho menor.

As telas Amoled, da grossura de uma folha de papel de 240 gramas e alta qualidade cromática, têm grande flexibilidade e resistência, que permite ser dobrado sem danos e distorções de imagem, afirma o fabricante.

Nesta 17ª edição da Flat Painel Display (FPD) de Chiba participam até sexta-feira 220 empresas e espera-se receber 55 mil visitantes, que poderão contemplar os últimos lançamentos de telas extraplanas para os telefones Smartphone.

O mercado de telas planas cresceu com força nesta década e espera-se que acabem convertendo-se em elemento essencial da vida diária, substituindo o papel e adquirindo capacidade tridimensional, para permitir funções até pouco inimagináveis.

