O futuro do Windows Phone - Link - Estadão

LOS ANGELES – O sistema operacional para celulares da Microsoft, Windows Phone, será o segundo mais popular do mercado em 2015, atrás apenas do Android (Google) e à frente do iOS (Apple), segundo um estudo da empresa de análise de mercado IDC divulgado nesta sexta-feira, 10, pelo site CNET.

Os dados do IDC indicam que na metade desta década a participação no mercado do Android no setor dos smartphones será de 43,8%, enquanto o Windows Phone alcançará 20,3% e o iOS ficará com 16,9%.

O relatório confirma a trajetória ascendente em escala global do sistema operacional que o Google oferece de forma gratuita aos fabricantes de telefones celulares e que atualmente está instalado em 38,9% dos smartphones existentes, além de comprovar a decolagem do Windows em um mercado no qual tinha ficado atrasado.

Por trás da ascensão do Windows Phone está o acordo assinado este ano entre a Microsoft e a Nokia, maior fabricante mundial de telefones, pelo qual a empresa finlandesa substituirá seu sistema operacional Symbian pelo desenvolvido pela empresa de Bill Gates.

Atualmente, o Symbian controla 20,6% do total do mercado de telefones inteligentes. No entanto, em 2015, o sistema terá apenas 0,1%, enquanto a Apple passará em quatro anos de 18,2% para 16,9%, mesmo fabricando seus próprios aparelhos.

A fatia de mercado do BlackBerry, o smartphone mais popular entre as empresas, cairá cerca de um ponto percentual entre 2011 e 2015 ficando em 13,4%.

