O futuro mais revolucionário da semana passada - Link - Estadão

A Technology Review, publicada pelo tradicional Massachusetts Institute of Technology (MIT), é a mais antiga revista de tecnologia do mundo. Desde 1899, ela vem apontando tendências para o futuro e, desde 2001, publica uma edição por ano para falar das mais promissoras tecnologias que tendem a despontar nos próximos anos. A lista é plural: pode ter tanto redes sociais quanto assuntos cabeçudos, como bioquímica ou astrofísica. A questão que a equipe sempre se pergunta antes de fazer a lista é se a tecnologia em questão tem ou não o poder de mudar o mundo.

“Gostamos de tecnologias que estejam surgindo (ou seja, genuinamente novas) e que resolvam problemas importantes ou até irresolúveis. Dessas, escolhemos aquelas façam isso de uma maneira especialmente inteligente ou elegante”, diz Jason Pontin, editor-chefe da publicação, em entrevista ao Link.

Na semana passada, a revista publicou as suas dez escolhas de 2010 (leia abaixo). Com certa arrogância adquirida em uma instituição que já teve 75 vencedores do Nobel, Jason diz que “essas dez são as dez mais importantes, porque nós dissemos que são”.

Os laboratórios mais inovadores podem, segundo o MIT, mudar a maneira como consumimos entretenimento (games 3D, TV social, programação na nuvem), o que colocamos nos nossos carros (combustíveis solares, energia fotovoltaica) e até como tratamos nossas doenças (implantes solúveis).

1. Games 3D portáteis

(Foto: Bryan Christie Design/Technology Review)

Hoje

Com Avatar e novos aparelhos de TV, o 3D aos poucos entra nas nossas casas. Porém, aparelhos móveis com essa capacidade ainda estão na fase de protótipo. O mais notório é o console portátil Nintendo 3Ds.

Amanhã

Lançado na Coreia do Sul, o celular Samsung W960 conta com um software da Dynamic Digital Depth que converte imagens de 2D para 3D (sem precisar de óculos). Na vertical, as imagens parecem bidimensionais, mas na horizontal saltam da tela e ganham volume. Games já estão sendo adaptados para a plataforma.

2. Combustível solar

(Foto: Bob O’Connor/Technology Review)

Hoje

Usamos apenas matéria orgânica – como cana, milho ou mamona – para produzir biocombustível.

Amanhã

Pesquisadores da Joule Biotechnologies estão tentando eliminar a biomassa e sintetizar o combustível diretamente da luz solar. A empresa cria microorganismos que transformam dióxido de carbono em etanol e diesel.

3. Células-tronco para tudo

(Foto: Technology Review/Divulgação)

Hoje

Cientistas criaram células- tronco (chamadas de iPS) que podem se reproduzir muitas vezes e virar qualquer célula.

Amanhã

Com esse material, capaz de restituir tecidos, já são produzidas células específicas para testar como certos remédios agem no corpo. A empresa Cellular Dynamics já faz células do coração para a farmacêutica Roche.

4. Televisão social

(Foto: Technology Review/Divulgação)

Hoje

Parte dos aparelhos de televisão já têm acesso à internet e alguns programas já contam com intervenções ao vivo de sites como o Twitter. No entanto, a promessa de uma televisão social, em que as pessoas possam opinar e comentar durante a exibição, ainda está só no discurso.

Amanhã

A revista aposta que a TV tradicional vai se fundir com as redes sociais. A mudança é incentivada pelas próprias emissoras e por conglomerados de mídia que, aliando-se a sites como Twitter e Facebook, deixariam de ser trocados por eles.

5. Programando a nuvem

(Foto: IBM/Divulgação)

Hoje

A computação em nuvem, com suas promessas de armazenamento infinito, cada vez mais ganha terreno. Aplicativos como o Google Docs, por exemplo, já fazem muita gente aposentar programas como o Microsoft Word, o que deve ser reforçado com o sistema operacional do Google, o Chrome OS.

Amanhã

Programadores especializados na nuvem revolucionarão essa linguagem. Aplicativos acessarão automaticamente informações em tempo real, o que mudará a publicidade na rede. Se uma banda entrar nos trending topics do Twitter, por exemplo, lojas virtuais poderiam rastrear essas informações e instantaneamente colocar produtos relacionados a ela em destaque.

6. Implantes solúveis

(Foto: Bryan Christie Design/Technology Review)

Hoje

Implantes, eletrônicos ou não, são bastante usados e espalhados por diversas áreas da medicina, No entanto, os equipamentos ainda são feitos de materiais não-biodegradáveis. Por isso, ainda é necessário passar por um processo invasivo tanto para colocá-los quanto para retirá-los.

Amanhã

Cientistas da Universidade de Tufts, nos EUA, desenvolvem implantes eletrônicos feitos de seda. Com eles, seria possível monitorar os sinais vitais de pacientes, dosar medicamentos, fotografar o corpo e usar as imagens em diagnósticos. Quando não fosse mais necessário, o equipamento dissolveria.

7. Concreto verde

(Foto: Nato Welton/Technology Review)

Hoje

Os 2,8 bilhões de toneladas de cimento feitos em 2009 causaram 5% das emissões de dióxido de carbono, que aumenta o aquecimento global.

Amanhã

Com óxido de magnésio acrescido na fórmula, o cimento pode absorver mais CO2 do que foi emitido na sua fabricação. De inimigo, passaria a combatente do aquecimento da Terra.

8. Agindo juntos

(Foto: Bryan Christie Design/Technology Review)

Hoje

Depois de algum tempo de tratamento, as células cancerígenas se tornam resistentes aos medicamentos e conseguem fugir deles. Essa ação exige que médicos misturem várias drogas para impedir isso.

Amanhã

A empresa Genetech juntou dois compostos que combatem o câncer: um barra a substância que faz o tumor crescer; o outro, a proteína que estimula vasos sanguíneos a alimentá-lo. Esses anticorpos dobrados podem facilitar a cura da doença.

9. Energia solar eficiente

(Foto: Meghan Petersen/Technology Review)

Hoje

Células fotovoltaicas transformam a luz solar em energia elétrica. São mais baratas que painéis solares comuns, mas também menos eficientes.

Amanhã

Usando nanopartículas de prata, um novo material gera 30% mais energia que as células fotovoltáicas tradicionais.

10. Busca em tempo real

(Foto: Reprodução)

Hoje

Tudo ainda é muito recente, mas as pessoas já se acostumaram a buscar por tweets através de hashtags e até o Google já aderiu.

Amanhã

Usando a geolocalização e outros critérios, o Google começa a ver quais os tweets e updates mais relevantes. O buscador classificará mesmo o conteúdo produzido em tempo real.