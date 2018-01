O garoto-prodígio da vez - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Tumblr não é uma plataforma comum de blogs. Um tumblog – que é como a empresa se refere aos seus sites – nem é bem um blog. Apesar de parecer e funcionar como um, ele foi desenhado com um tipo específico em mente: o preguiçoso. David Karp, seu fundador, criou o conceito ao tentar facilitar a vida de gente como ele, que não gosta muito de escrever e que achava que perderia tempo demais para manter uma página pessoal.

As ações mais comuns da sua comunidade de usuários foram estudadas pela equipe de programadores – dez pessoas em uma sala no Brooklyn, em Nova York, e não centenas enfurnadas em uma corporação no Vale do Silício – e as interações foram reduzidas a simples botões, justamente para que dessem pouquíssimo ou nenhum trabalho para quem quer blogar.

Aprovou o conteúdo? ‘Heart it’ clicando no ícone do coração, o ‘curtir’ do Tumblr. Quer republicá-lo? Clique no botão ‘reblog’, o retweet do Tumblr, e ele será transferido na hora para a sua página. Bastam alguns segundos para criar uma página, que parece mais profissional do que improvisada por causa dos temas de fundo cool e minimalistas, cuidadosamente escolhidos pela equipe de design. Depois de iniciá-la, não demorará muito para que você comece a receber as reações da sua rede de contatos, que funciona como em uma rede social em que se segue e é seguido por causa do seu bom gosto, audiência ou reputação.

Adaptando-se aos pedidos da sua comunidade de usuários, o site começou a se tornar popular à medida que foi ficando cada vez mais simples. É como se o WordPress ou Blogger, seus ancestrais, tivessem cruzado com uma rede social dinâmica como o Facebook e flertado com um serviço de rápida reprodução de informação como o Twitter. Os tumblogs são rápidos e virais como o Twitpic, e não álbuns de família estáticos como se tornaram os dinossauros Flickr e Picasa. Ao contrário desses dois sites, em que fotógrafos amadores e profissionais sobem fotos próprias, não há direito autoral que restrinja o que entra no Tumblr – virtualmente, qualquer bizarrice ou imagem curiosa, produzida por qualquer um e em qualquer lugar, achada no randômico mundo da internet.

Os usuários sobem principalmente imagens nas suas páginas, mas a plataforma também permite que se inclua texto, frases, links, música, vídeos e até trechos de chat. Como os moderadores (ainda) são liberais com o conteúdo que entra nos servidores, ele pode pender para a escatologia do 4chan e frequentemente espalhar arquivos piratas, pornografia e todo tipo de conteúdo NSFW (sigla para a expressão em inglês “not safe for work”, aquilo que pode causar constrangimento se for aberto no trabalho). Karp diz que páginas do tipo são apenas 4% do total, mas esconde o número de cliques que o seu site já ganhou com elas – provavelmente, a maioria. Em fevereiro, o site teve 1 bilhão de page views, na frente de concorrentes como o seu clone Posterous e os habituais WordPress e Blogger.

Tudo por causa da sua facilidade. Era essa instantaneidade que o autodidata Karp queria aplicar nas mídias sociais quando, aos 15 anos, largou a escola e, aos 20, começou a apostar no Tumblr.

Atualmente aos 23, é o garoto prodígio predileto da imprensa norte-americana, tratando-o da mesma forma como já se referiu a Bill Gates – que fundou a Microsoft aos 20 – e Steve Jobs – que lançou o primeiro computador da Apple aos 21. Moleque, mas também o milionário CEO de uma empresa que já juntou 15 milhões de usuários e acaba de ganhar US$ 30 milhões de investidores que esperam que ela cresça ainda mais. Só do começo de 2010 para o de 2011, o site aumentou 1.540%, diz a ComScore, ameaçando passar serviços mais tradicionais e se tornar a maior ferramenta de autopublicação de toda a internet.

