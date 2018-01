O Gingerbread vem aí - Link - Estadão

Um membro da Open Handset Alliance confirmou que o Android 2.3 é o Gingerbread. E a nova versão do sistema operacional para celulares chegará nos próximos dias para os desenvolvedores.

Alvaro Fuentes Vasquez, membro da Open Handset Alliance, avisou pelo Twitter:

“Preparem seus Nexus One (versão para desenvolvedores) para atualizar para o Android 2.3 (Gingerbread) nos próximos dias”, ele escreveu. Por enquanto, a atualização será restrita aos desenvolvedores.

Várias novidades sobre o novo sistema operacional estão sendo divulgadas nos últimos dias. A primeira é a de que o Gingerbread tem um design mais limpo do que a atual versão do Android. Além disso, especula-se que a nvoa versão poderá permitir chamadas via Wi-Fi e chat em vídeo via Google Talk.

O Google não confirma, mas já deu pistas de que o Gingerbread estaria para chegar: