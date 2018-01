O glossário do 4chan segundo Moot - Link - Estadão

O 4chan é um fórum de compartilhamento de imagens que se tornou famoso no submundo da internet ao ajudar a criar alguns dos memes mais marcantes dos últimos anos. Sem muitas regras e com um linguajar todo próprio, o 4chan é praticamente um planetinha isolado (e inóspito) no universo da internet.

O site The Smoking Gun revelou ontem, 9, a transcrição de um depoimento do fundador do 4chan, o jovem Christopher Poole – conhecido no fórum como Moot – sobre o caso Palin. O caso deu visibilidade ao 4chan quando um de seus usuários postou no fórum uma foto da conta de e-mail da ex-candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, Sarah Palin.

A transcrição revela um completo desconhecimento dos meandros do 4chan ao mostrar que grande parte das perguntas se focava mais em destrinchar o vocabulário dos usuários do fórum. Confira abaixo os termos mais utilizados no site e questionados pela justiça americana, seguidos das definições de Moot:

OP: Original Poster, ou postador original (a pessoa que inicia um tópico)

Lurker: alguém que navega pelo site, mas não posta, não contribui

Caps: screenshots (imagens capturadas da tela do computador)

Newfags: usado para descrever novos usuários do site

/b/tard: termo que os usuários do fórum aleatório (/b/) usam para se descrever

Troll: causador de problemas

404: código de status para “não encontrado”, uma página não encontrada pelo servidor

Peeps: pessoas

Rickroll: Rickroll é uma piada que virou moda na internet e que começou no 4chan – basicamente um esquema de isca e troca*. Usuários criam links com descrições falsas a um vídeo de Rick Astley cantando “Never Gonna Give You up”.

*esquema fraudulento onde o cliente é convencido a comprar um produto por um preço muito baixo, e depois descobre que o produto não está disponível e foi trocado por outro de maior valor