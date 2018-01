O Google e a Copa do Mundo de 2010 - Link - Estadão

Nem o Google escapou: a empresa fez um estudo e descobriu que número de buscas feitas em seu site durante jogos do Brasil na Copa do Mundo 2010 caiu pela metade por aqui. Inclusive o maior site de buscas da internet viu seu movimento ser afetado pelo Mundial da África do Sul em quase todas as nações que jogaram.

O gráfico abaixo mostra bem essa queda. A linha azul mostra o tráfego no Google em uma quinta-feira normal. Já a linha vermelha apresenta o resultado do dia 15 de junho, data do jogo de estreia do Brasil, contra a Coreia do Norte. Observe que no intervalo da partida, o número de buscas aumenta um pouco.

Logo depois do Brasil, vem Alemanha e Holanda como países onde o Google mais perdeu tráfego na hora dos jogos das seleções locais. Onde o site não foi muito afetado foram no ainda país do baseball Estados Unidos, na França (talvez devido ao descaso com que a seleção encarou o torneio) e a Dinamarca (?!). Este outro gráfico abaixo mostra a alteração do tráfego no Google em todas as nações participantes: quanto mais para a direita a barra, maior a queda do movimento; caso ela esteja à esquerda, isso significa que o número de buscas Google neste país aumentou.

No caso de países como Honduras e Coreia do Norte, as buscas aumentaram muito. A explicação é que a mídia convencional não tenham transmitido os jogos ou o tenha feito de uma forma tão ruim, que as pessoas foram se informar via Google.

Via Update or Die