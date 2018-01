'O Google errou ao não prever as redes sociais' - Link - Estadão

Em vídeo de previsões para 2014, Eric Schmidt assume falha e diz que problema não se repetirá

SÃO PAULO – Todo fim de ano, especialistas do mercado de tecnologia se arriscam a prever o que acontecerá na temporada seguinte. Com o CEO do Google Eric Schmidt não foi diferente: o executivo da gigante de buscas publicou nesta segunda-feira, 30, um vídeo com cerca de dois minutos contendo suas observações para 2014 – e, no meio do vídeo, confessa um erro de sua empresa.

“O maior erro que cometi no Google foi o de não ter previsto a ascensão das redes sociais. Nós estávamos ocupados criando outras coisas, mas é um erro mesmo assim, e eu me responsabilizo por ele. Não acontecerá de novo”, revela Schmidt, cuja empresa é responsável pelo Google+, uma rede social com 540 milhões de usuários no mundo todo, mas pouco considerada por empresas.

No vídeo, Schmidt acredita que a aposta do Google no Android dará cada vez mais frutos. “Todo mundo terá um smartphone nas mãos, e uma nova geração de aplicativos surgirá para entretenimento, educação e vida social. O mobile não está ganhando. Ele venceu”.

Para 2014, o CEO do Google revela que a empresa planeja investir cada vez mais. “Estamos com o sinal verde ligado. É impressionante, mas até mesmo quando a situação do país estava ruim, elas foram boas para nós, porque as empresas acreditaram no retorno que anunciar conosco poderia ter”, explica ele.

E as novidades para o Google não devem ser poucas no ano que vem: além da possibilidade de lançamento comercial dos óculos inteligentes Google Glass, hoje em testes, a empresa deve anunciar na CES Las Vegas – a maior feira de eletrônicos do mundo, que acontece em janeiro nos EUA – uma parceria com a Audi para criar um sistema inteligente para carros, baseado na plataforma Android.

Na análise, Eric Schmidt também se lembrou da Big Data e da inteligência criada a partir da interação entre máquinas. “A capacidade de encontrar pessoas, falar especificamente para elas e avaliar o que estão fazendo mudará os negócios daqui para frente”, além de apostar que a tecnologia apoiará de maneira ampla novas descobertas na área da genética, “o que é incrivelmente importante”.