O Google Voices finalmente chegou aos iPhones - Link - Estadão

Um dos mistérios mais incríveis da moderna era da tecnologia finalmente acabou na terça-feira. Não que tenha sido resolvido, apenas acabou.

Evidentemente, refiro-me à história do Aplicativo do Google Voice para iPhones.

Escrevi a respeito deste fantástico serviço telefônico gratuito num post de janeiro.

Naquele comentário é possível ver que só faltava uma única coisa no Google Voice: quando você chama alguém, ele não vê seu número único do Google Voice no seu identificador de chamada; ele verá o número de telefone que você estava usando. Para seus amigos e colegas, a coisa ficava um tanto confusa.

A solução seria o aplicativo do Google Voice. Nos aparelhos Android, o aplicativo funciona muito bem. Ele substitui o programa de discar por outro mais inteligente que envia a informação da identificação de chamada e tem um milhão de recursos bem legais. Mas quando o Google apresentou uma versão do aplicativo para iPhone à Apple, esta o recusou (e o deixou ficar no limbo dos aplicativos na prateleira).

Todo mundo, e eu também, ficou imaginando qual seria o problema da Apple. Ela foi acusada de várias coisas, inclusive de ganância e de proteger o faturamento da AT&T (o Google Voice faz chamadas internacionais baratas e permite enviar e receber mensagens de texto gratuitas).

Depois, de repente, o aplicativo do Google Voice para iPhone apareceu na Apple Store, de graça.

Ótimo. É muito melhor do que o aplicativo de araque baseado na Internet a respeito do qual escrevi naquele post de janeiro. Ele substitui o aplicativo para telefone do iPhone, completo com lista telefônica e uma lista de Favoritos (mas você tem de criar uma nova lista de Favoritos – ele não herda a do iPhone).

Se você fizer chamadas por este aplicativo, o receptor verá seu verdadeiro número de Google Voice (aleluia!). E se enviar textos pelo seu aplicativo, as mensagens de texto que enviar ou receber serão gratuitas. (O que representará uma boa economia; o plano de texto sem limites da AT&T custa US$ 20 ao mês).

E se você verificar seu correio de voz do Google Voice (e transcrições de graça) do aplicativo, não precisará consultar uma página da internet toda vez que quiser ouvir a mensagem.

Ainda é um pouco complicado. Quando você faz uma chamada, o aplicativo Google Voice o repassa para o aplicativo de discagem do iPhone, o que leva tempo, visualmente é estranho, e, depois de completada a ligação, você desembarcará no aplicativo do iPhone. Se quiser fazer outro chamada pelo Google Voice, terá de voltar manualmente para aquele aplicativo, o que não é exatamente fácil.

No entanto, é exatamente isto que os fãs do Google Voice como eu esperavam há séculos. Nunca saberemos o que inspirou a Apple tirar o aplicativo do limbo um ano e meio depois — mas ainda bem que se decidiu.

/ Tradução de Anna Capovilla

* Texto originalmente publicado em 16/11/2010.