O homem-linux vem para cá - Link - Estadão

Pinguim – Torvalds vem pela primeira vez ao Brasil FOTO: DIVULGAÇÃO

A LinuxCon é a maior convenção brasileira dedicada ao sistema operacional que praticamente simboliza o movimento pelo software livre. O evento começa amanhã, 31, em São Paulo, e reúne alguns dos principais nomes em desenvolvimento de software e políticas livres do mundo.

A edição de 2010 vai contar com a presença de ninguém menos que Linus Torvalds – o Linux em pessoa – em debate sobre o presente e o futuro do sistema, ainda no primeiro dia. A CEO da Canonical, Jane Silber, também apresenta palestra na LinuxCon. Sua apresentação vai tratar da “consumerização da tecnologia da informação (TI) e suas implicações para o código aberto”. Ted Ts’o, do Google, também se apresenta no dia 1º, com discussão sobre o futuro dos sistemas de arquivos em Linux.

A convenção tem cinco diferentes palcos de apresentações, com eventos acontecendo simultaneamente em todos eles entre as 13h e as 18h, com palestrantes do mundo todo. Para participar, no entanto, é necessário ter feito inscrição no site oficial, com o pagamento de uma taxa de R$ 350.

Desenvolvedores de software em busca de certificação ainda terão a chance de realizar exames do LPI durante a LinuxCon, na quarta-feira, mediante taxa.

Serviço

Linuxcon Brasil 2010.

De 31 de agosto a 1 de setembro, das 8h às 19h.

Sheraton São Paulo World Trade Center Hotel, na avenida das Nações Unidas, 12559, Brooklin Novo.

Taxa de inscrição: R$ 350. A terça-feira, 31, começa com palestras de Dirk Hohndel, da Intel (9h) e Ian Pratt, da XenSource (9h45), O homem que dá nome ao Linux, Linus Torvalds, participa de painel com Andrew Morton e Jim Zemlin. O último dia, 1, tem a presença de James Bottomley, da Novell, e Ted Ts’o, do Google, em discussão moderada por Jon Corbet (9h). Na sequência, a CEO da Canonical Jane Silber se apresenta (10h), seguida por Ted Ts’o do Google (10h45). O evento ainda conta com atividades ocupando cinco espaços de palestra nos períodos entre 13h e 18h.