O iPhone brasileiro já está pronto - Link - Estadão

Blog publica fotos do suposto iPhone fabricado no País; modelo produzido em Jundiaí deve ser o iPhone 4

Blog diz que iPhones já começaram a ser fabricados em Jundiaí. FOTO: Reprodução Gizmodo

SÃO PAULO – O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloízio Mercadante, garantiu que os iPhones e iPods brasileiros começariam a chegar no mercado em outubro. E o prazo parece que será cumprido. Segundo o Gizmodo, os aparelhos já começaram a sair na fábrica da Foxconn em Jundiaí.

O modelo brasileiro deverá ser o iPhone 4 de 8GB, aponta o Gizmodo. Na foto publicada por eles, é possível ler o código N90A – o do iPhone 4 é N90.

Segundo o blog, “a produção foi ligeiramente atrasada para coincidir com a chegada dos novos iPhones”. A Apple anunciará um novo modelo amanhã, no primeiro anúncio feito por Tim Cook desde que assumiu a presidência da empresa após o afastamento de Steve Jobs. Fala-se em um iPhone 4S ou o iPhone 5, que teria uma tela melhorada e um novo processador mais rápido.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não confirma o início da fabricação. Por meio de sua assessoria, o órgão diz não ter informações sobre o início da fabricação dos produtos no País. Na semana passada, o governo federal avisou que a fabricação de iPads no País iria atrasar. A promessa do Ministério foi que os primeiros iPads fossem vendidos já no final do ano. Agora, porém, não há certezas – há dificuldades fiscais e trabalhistas para viabilizar o investimento de R$ 12 bilhões anunciado pela Foxconn.